吳欣岱批北市中潮玩當燈節主角 楊智伃揭黑歷史：拿盜版Labubu蹭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
2026台北燈節將熱鬧登場，其中一區IP為大陸盲盒潮玩「泡泡瑪特」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱批台北市政府將台北燈節的主角留給中國品牌。但吳欣岱被揭，Labubu剛紅起來時，硬要跟風，合照宣傳，結果被網友抓包，手上拿的是盜版Labubu。圖／楊智伃提供
2026台北燈節將熱鬧登場，其中一區IP為大陸盲盒潮玩「泡泡瑪特」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱批台北市政府將台北燈節的主角留給中國品牌。對此，國民黨前發言人楊智伃揭吳欣岱曾蹭Labubu，卻被抓包手上拿的是盜版Labubu，自稱台派，卻硬蹭中國品牌，批評授權合作，自己卻不尊重正版授權，拿盜版出來丟人現眼。

2026台北燈節推出「雙展區、雙IP」策展模式，其中一個IP為泡泡瑪特。吳欣岱批評，北市府將燈節主角留給中國的泡泡瑪特，根本是忽視台北市擁有豐富的文化資源。她身為台北市民，要提出嚴厲質疑，北市府拿台灣人的納稅錢，幫中國品牌辦「超級展售會」，引入充滿爭議的「傲慢品牌」，這叫安全友善？國際大師視台灣文化為珍寶，市府卻自廢武功；北市府是缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑。

楊智伃說，吳欣岱狠起來，連自己的臉都可以打。這次台北燈節西門展區，與年輕人喜歡的泡泡瑪特合作，旗下人氣IP Labubu可愛風格早已在年輕族群間掀起熱潮，甚至紅到國際，連Lisa都是粉絲。現在，吳欣岱又洋洋灑灑批評北市府燈節的合作規劃，這一刀下去，第一個被打臉的，不是別人，正是她自己。

楊智伃表示，Labubu剛紅起來的時候，吳欣岱硬要跟風，還一臉自豪地合照宣傳，結果卻被網友抓包，手上拿的，竟然是盜版Labubu。一方面嘴上高談「台灣文化品牌」，一方面卻連潮流 IP 都搞不清楚正版與盜版 ，自稱台派，卻硬蹭中國品牌，批評授權合作，自己卻不尊重正版授權，拿盜版出來丟人現眼。這哪裡是在監督市政？

楊智伃諷刺，根本是把自己過去的黑歷史，重新挖出來公開處刑。吳欣岱這個女人，真的太狠了，狠起來，連自己的臉都可以打。

國民黨前發言人楊智伃。圖／聯合報資料照
