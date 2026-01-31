會務不正常　內政部解散台灣新住民關懷總會等5團體

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國指示在台發展組織，遭高雄高分院判刑8年。內政部近日透過行政公告指出，台灣新住民關懷總會等5社會團體有會務未正常運作的情形，經輔導限期改善仍未改善，內政部已核予解散處分。

周滿芝被控受中國指示在台發展組織，20日更審從無罪逆轉改判8年。高雄高分院當時說明，依國安情資周女受中共實質控制團體指示，在台發展組織，因此改判8年。

內政部合作及人民團體司27日發布行政公告，指近期發現辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體有會務未正常運作的情形，經輔導限期改善仍未改善，包含台灣新住民關懷總會、台灣新住民關懷協會、台灣商業發展士林協進會、中華新住民交流協會以及台灣陸配關懷聯誼促進會，內政部都已核予解散處分。

合團司表示，提醒團體從事兩岸交流業務，應恪遵台灣地區與大陸地區人民關係條例、國家安全法及反滲透法等相關規定。

根據人民團體法相關法規，人民團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予警告、撤銷其決議、停止其業務之一部或全部，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得撤免其職員、限期整理、廢止許可，或是處分解散。