快訊

今起全台有雨北東愈晚愈冷！氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

台中凌晨爆2幼童命案 盧秀燕：沉痛不捨、希望外界尊重家屬

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

會務不正常　內政部解散台灣新住民關懷總會等5團體

中央社／ 台北31日電

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國指示在台發展組織，遭高雄高分院判刑8年。內政部近日透過行政公告指出，台灣新住民關懷總會等5社會團體有會務未正常運作的情形，經輔導限期改善仍未改善，內政部已核予解散處分。

周滿芝被控受中國指示在台發展組織，20日更審從無罪逆轉改判8年。高雄高分院當時說明，依國安情資周女受中共實質控制團體指示，在台發展組織，因此改判8年。

內政部合作及人民團體司27日發布行政公告，指近期發現辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體有會務未正常運作的情形，經輔導限期改善仍未改善，包含台灣新住民關懷總會、台灣新住民關懷協會、台灣商業發展士林協進會、中華新住民交流協會以及台灣陸配關懷聯誼促進會，內政部都已核予解散處分。

合團司表示，提醒團體從事兩岸交流業務，應恪遵台灣地區與大陸地區人民關係條例、國家安全法及反滲透法等相關規定。

根據人民團體法相關法規，人民團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予警告、撤銷其決議、停止其業務之一部或全部，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得撤免其職員、限期整理、廢止許可，或是處分解散。

新住民 內政部 兩岸交流 國家安全

延伸閱讀

黃偉哲9聲道親唱？祝賀台南新住民生日卡引熱議 市府給答案

公布每坪租金價格？三讀通過住宅法修正案 內政部：尚須研議申請規範

內政部堅持李貞秀任立委需放棄陸籍 黃國昌：法律解釋權不在行政手上

嘉縣府推新住民燈區 民眾可體驗多元文化

相關新聞

蔡英文2028挑戰賴總統連任？他分析3情境駁：硬講成兩人反目太OVER了

前總統蔡英文近來在Threads常與網友互動，無論是一句「留友看」吸引15萬人按讚，或是撰文鼓勵學測考生「雖然我叫蔡英文...

吳欣岱批北市中潮玩當燈節主角 楊智伃揭黑歷史：拿盜版Labubu蹭

2026台北燈節將熱鬧登場，其中一區IP為大陸盲盒潮玩「泡泡瑪特」，台灣基進台北黨部主委吳欣岱批台北市政府將台北燈節的主...

綠黨團改組 幹事長連2會期無人自願 書記長僅范雲登記

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。除了總召之爭，黨團幹部包括幹事...

「換妃」是一廂情願？台南若變天 賴清德恐成跛鴨總統

民進黨籍立委陳亭妃1月21日獲得民進黨中執會同意，提名為2026年台南市長選舉候選人，但黨內整合不順利，近期更傳出陰謀論，指「藍白介選」幫陳亭妃出線，黨中央已經開始調查，基層耳語不排除有「換妃」可能性，妃憲大戰剛落幕，綠台南百里侯大戰再生變數。 相較於在部份基層耳語流傳中的「換妃」陰謀論，民進黨派系人士表示，民進黨已正式提名陳亭妃出戰，陣前換將改換林俊憲參選，會讓陳亭妃支持者「造反有理」，讓台南市長選舉的民進黨選情從「大機率會贏」變「必輸」，這是賴清德主席絕對不能接受的。

​【專家之眼】多接觸、解敵意：台灣需要避險的和平智慧

近期國民黨主席鄭麗文提出「兩岸和平框架」，並規畫上半年出訪「先陸後美」，在台灣社會引發高度討論。支持者期待為緊繃的兩岸關...

【總編開箱】不碰兩岸就會選贏？蕭旭岑說中國民黨心魔

國民黨主席鄭麗文接受專訪提出2028年執政後推「兩岸和平框架」，今年上半年訪陸，並表達會晤中共總書記習近平意願。對於鄭麗文多次釋出願意與習近平會面，綠營抹紅已是膝反射式動作，藍營內部也出現雜音，擔心會影響選情，國民黨副主席蕭旭岑30日反問，「國民黨什麼都不做，不碰兩岸，選舉就會選贏了嗎？」確實，國民黨在野這10多年來，對於兩岸議題跟著民進黨的屁股走，請問，有贏過任何一場總統大選嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。