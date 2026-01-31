​【專家之眼】多接觸、解敵意：台灣需要避險的和平智慧

近期國民黨主席鄭麗文提出「兩岸和平框架」，並規畫上半年出訪「先陸後美」，在台灣社會引發高度討論。支持者期待為緊繃的兩岸關係降溫，也有人擔心方向失衡、風險升高。但無論立場如何，這波討論真正該回到的，不是政黨對立，而是一個多數台灣人共同面對的現實問題：在大國競逐的現實下，台灣如何避開戰爭風險，為自己保留一條能持續前行的安全空間。

幾乎沒有台灣人真心希望戰爭，這點在當前社會氛圍中尤其明顯。近年區域情勢快速升溫，軍事演訓頻仍，民眾對「兵凶戰危」的焦慮不斷累積。在這樣的背景下，維持對話、保留交流空間，本就是避免誤判、降低衝突的重要工具。歷史經驗一再提醒，當溝通管道全面中斷，情勢往往更容易滑向對立與失控。

因此，交流互訪本身並非問題，關鍵在於是否真的有助於降溫，而非流於形式上的往返。理性、務實、具風險意識的互動，有助於減少敵意，也能為台灣爭取更多迴旋餘地。相反地，若一味將所有交流視為風險，把對話空間完全封死，反而可能讓台灣失去緩衝，陷入更被動的位置。

但必須說清楚的是，和平從來不是口號，也不是靠情緒對撞換來的結果。真正影響區域穩定的，是政治判斷與風險控管能力。在美中競逐日益激烈的現實下，在現實政治中，各國做出的選擇，終究仍是以自身利益為主要考量。美國有其全球戰略優先順序，中國也有長期政策邏輯，台灣若缺乏冷靜判斷，輕易被推向前線，承擔的將是難以回頭的代價。

同樣重要的是，台灣的安全不應被簡化為單一面向，更不該只剩下對抗或軍備競逐。長期穩定的基礎，來自健全的制度韌性、可持續的經濟結構，以及社會整體的穩定與信任。唯有自身撐得住，對外的交流、避險與溝通，才有實質意義。而這份「撐得住」，不只是經濟與治理能力，也包括能讓社會安心運作的自我防衛準備與制度韌性，讓台灣在任何情勢下，都有不被迫選邊、也不被輕易逼迫的空間。

近年常被提及的「護國神山」，固然為台灣創造了重要的經濟與戰略價值，但台灣真正需要的，是多元產業、健全經濟與穩定民生所共同撐起的「護國群山」。讓中小企業站得住腳、讓青年看得到未來、讓家庭不再為居住與就業焦慮，這些看似與兩岸無關的課題，其實正是台灣在國際風浪中能否站穩的關鍵。

此外，任何對外政策，最終都必須回到國內治理是否獲得民意支持。長期政治對立、施政卡關，只會削弱台灣對外應對的整體可信度。當政府願意把重心放回解決人民真正關心的經濟、民生與安全問題，並在重大方向上降低內耗、尋求基本共識，台灣對外所主張的和平，才會被視為穩定而可信。

和平不是逃避現實，而是對現實條件做出的冷靜選擇。在風險升高的時代，台灣需要的不是情緒化的對撞，而是兼顧交流、避險與自我準備的智慧。唯有在對話中降溫、在治理中累積實力、在民生中穩定社會，和平才有可能成為一條走得下去的路。