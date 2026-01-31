鄭麗文訪陸計畫遭抹紅 蕭旭岑回應黨內：不碰兩岸，就會選贏嗎

國民黨主席鄭麗文日前專訪提出二○二八年執政後推「兩岸和平框架」，今年上半年訪陸，並表達會晤中共總書記習近平意願。對於綠營抹紅、黨內質疑鄭訪陸恐影響選情，副主席蕭旭岑昨反問，「國民黨什麼都不做，不碰兩岸，選舉就會選贏了嗎？」

蕭旭岑二月二日將率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，蕭旭岑昨天表示，看到很多支持者的焦慮，民進黨抹紅攻勢太厲害，很多支持者問，是否等到重新執政再交流，避免影響到選舉？但兩岸交流確實是台灣主流民意，過去半年民調中，最高支持兩岸交流溝通高達九成，去大陸交流絕對符合台灣的主流民意。

蕭旭岑表示，民進黨出招甚至不惜結合媒體操作認知作戰，也因認為國民黨去大陸交流有正面效應，若是負面，民進黨需要這麼緊張嗎？此次也完全從人民角度出發，無論是防災、觀光旅遊，都反映出台灣民間的真實需求，國民黨同志以及支持者要有信心。

蕭旭岑表示，鄭麗文展現對兩岸交流的決心與勇氣，感染很多支持國民黨的人，若她能訪問大陸，對兩岸和平穩定以及確立未來兩岸和平的框架，相信有重要突破。

他說，從世界各國領袖包括美國總統川普都要去大陸見習近平，證明國民黨、鄭麗文的方向符合世界潮流趨勢。