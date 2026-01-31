挑戰萬年柯總召 蔡其昌：賴總統說多承擔

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘對決新潮流立委蔡其昌。蔡其昌昨表示，他和柯建銘感情也不錯，沒有所謂「賴系、非賴系對決」問題，黨團本來每年都會有幹部意願調查表，交了之後大家就協調、協商，之後和在野多溝通是一定要的，民主精髓是多一點善意、理解，未來不管誰當總召，這都是必要作為。

柯建銘昨天持續低調以對，對於總召改選議題僅說「謝謝」，未正面回應。民進黨立委王世堅說，蔡其昌來登記參選，絕對選得上、會贏過柯建銘，不是因為柯建銘不好，是新的時局黨團也要與時俱進，他認為蔡其昌個性是講理的，由他來帶領黨團，會更促進朝野和諧。

除了王世堅外，多數民進黨立委則不願直接選邊站，民進黨英系立委蔡易餘表示，英系內部尚未正式討論，屆時將做出一致的決定，但仍盼透過協調取代投票，避免黨團做出艱難選擇；湧言會綠委林楚茵也說，民進黨團要團結，希望不要投票。

傳出參選總召是因為賴清德總統勸進，蔡其昌指出，賴總統沒有到勸進，黨內有很多前輩鼓勵期許他，包括黨內同志都希望他多承擔一點，賴總統只是有次偶然機會，也有和他說到，希望多承擔一點。

蔡其昌說，柯建銘是民進黨不可多得的人才，他奉獻給民進黨的努力大家都有看到，沒有對決的問題，政治在每個階段都有人承擔，這是政黨政治往下走必然的過程，就照著程序走，登記完若有多人登記，就會協調，「協商再說啦，還有時間」。

至於身兼中華職棒會長，是否分身乏術，蔡其昌說，擔任中職會長是沒薪水領的，只有重大事務決定要出席，整個聯盟現在有完整制度和優秀幹部在協助，基本上不會有很嚴重衝突。