立院組織法三讀！助理費為立委補助下屆適用 藍委：盼受到更多尊重

助理費修法引發外界質疑，替涉入詐領助理費立委除罪化。立法院今天三讀通過「立法院組織法」部分條文，明確定義立法院每年以公務預算編列立委「補助費用」，項目不限定是助理薪資，還涵蓋專業加給、年終獎金等，而新法實施日期為下一屆立委適用，等於未有回溯條款替涉案立委除罪。

現行「立法院組織法」第32條攸關助理費條文，原為立法院應每年編列給立委「一定數額之助理費」，屢被法院認定僅限定助理薪資，不少立委因而捲入詐領助理費案。立院三讀通過條文改為，立法院應每年以公務預算編列立委「補助費用」，等於明確將助理費定義為補助性質，並非薪資。

而立委補助費用運用範圍，根據三讀條文指出，不限定於助理薪資，包括立委辦公室事務費用、公費助理專業加給、公費助理資深加給、健康檢查及文康活動費用、年終工作獎金、在職進修費用、公費助理撫慰等，由立法院代理立委給付，而當有溢領情況時，立法院應以書面命立委於30日內返還，屆期仍未返還者，將移送行政執行。

三讀條文指出，立委助理公費工資按照每位立委歲費5倍計算，而黨團公費助理則按立委歲費6倍編列。立法院官員曾經在朝野協商時估算，兩筆費用合計1年將增加1億465萬元費用，另外專業加給則是寬估每年將增3億5000多萬，資深加給則是增加7900多萬，總計至少5億多元。

另外法案遭外界質疑，恐替捲入助理費案的國民黨立委顏寬恒、新竹市長高虹安、民進黨立委林岱樺等人解套。立法院三讀條文也增訂日出條款，新法自立法院第十二屆立法委員就職日起施行。

但立法院處理條文時，綠營仍發動冗長發言，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，助理工會對國民黨立委陳玉珍版本反彈後，國民黨立委牛煦庭才提出修法，把專業加給、資深加給等洋洋灑灑寫入，但最核心的條文就是變成補助費用，也不敢寫不得冒領、溢領等文字，擺明就是要挺顏寬恒。

國民黨立委牛煦庭在三讀後發言指出，他修法提升國會助理待遇，是為了鼓勵更多學有所長的青年才俊，勇敢投入政治這一行，謝謝國民黨團充分授權讓他找出平衡點，也謝謝民眾黨戰友幫忙，完成民進黨無法完成的工程。國會助理是很多政治人物的第一站，只希望助理們受到更多尊重。