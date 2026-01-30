【即時短評】從馬習會看鄭習會 鄭麗文應找回主體性

國民黨主席鄭麗文於英國《經濟學人》專訪中表示，希望今年上半年訪問大陸會晤習近平；她主要的目標是獲得「明確公開承諾」，即雙方都應致力維護和平，並體認到戰爭將會帶來「無法想像的災難性後果」。

支持「鄭習會」者認為這是兩岸僵局破冰的契機，質疑者則批評是「為中共統戰搭建舞台」。若「鄭習會」只是象徵性的握手，即恐坐實指控；若能繼承2015年「馬習會」提及的「制度基礎」，亦即中華民國憲法揭示的「憲法一中」為核心論述，「鄭習會」即可能成為有政治意義、也有和平價值的國共高層會面。

回顧「馬習會」，其歷史意義在於建立「制度框架」，而不在於收割多少政治紅利，因為國民黨隨後即失去了執政權。當年馬英九是中華民國總統，卻以「兩岸領導人」的對等身分互稱，既不否定中華民國的存在，也沒有觸碰北京的政治紅線；雙方以「九二共識」作為政治基礎，馬英九也強調「一中各表」，讓兩岸得以在不涉及主權爭議的前提下，暫時擱置對抗、開啟對話。

「憲法一中」正是這個框架的核心。2005年中共前總書記胡錦濤曾指出「一個中國原則，見諸於台灣方面有關之規定及文件中」，中共外長王毅也曾說「他們自己憲法規定大陸台灣同屬一個中國」。中華民國憲法源自大陸時期，今天亦為台灣現實政治的最高法源；它既載明「固有疆域」，也劃分了「自由地區」與「大陸地區」的分治現狀。這種結構本質上是一種「不統不獨卻一個中國」的憲政設計：既不同於北京的「一個中國原則」，也有別於綠營的「兩國論」。這種模糊性，不但使中華民國能存活於國際現實環境，也讓兩岸對話保有制度空間。

鄭麗文與習近平見面的首要課題是，須清楚界定自己代表的中華民國憲政立場，而非政黨利益、歷史認同或統派情懷；「鄭習會」若一旦在論述上落入「中國內部事務」等中共設定的語境，反對者勢必解讀為「自我矮化中華民國的主體性」。

「鄭習會」若要避免「被統戰」的紅帽子，必須回到「憲法一中」；「一中各表」不只是應付對岸的戰術語言，而是中華民國自己的「憲政紅線」；兩岸可以同屬「中國」，但「中國」的內涵並無接受中共詮釋的義務。只有在此前提下的對話才是對等的，有和平亦有尊嚴。

從現實來看，中共勢必希望「鄭習會」能成為「反獨促統」的新符號，民進黨則必然操作為「聯共賣台」的新罪證；鄭麗文的挑戰在於其是否有能力把「鄭習會」拉回制度層次，而非統獨或意識形態戰場；她若能延續「馬習會」的歷史意義，就必須明確宣示三個原則：她的立場基礎是中華民國憲法、國共對話的目標是降低敵意與捍衛和平、「鄭習會」的和平紅利由台灣社會共享。

說到底，重點不是鄭麗文是否與習近平會面，而是有無守住中華民國憲法，替台灣爭取一條不必走向戰爭的路，繼承當年「馬習會」那套在模糊中維持和平、在對話中守住主體性的政治智慧。