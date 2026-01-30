中天條款通過！衛廣法修正三讀 新聞台換照以准許為原則

立法院會30日通過《衛廣法》修正案三讀，修法原由，是為先前無法被NCC批准換照的中天電視台解套，因此被外界封為「中天條款」。三讀條文指出，NCC對於新聞、財經新聞頻道換照申請，應以准予換照為原則；電視台執照效期從現有的六年，改為九年。

立委羅智強提案說明，鑑於履行憲法對新聞自由之保障，以及健全我國衛星廣播電視發展與維護公眾視聽權益與多元化，現行對衛星廣播電視事業換照相關規範未盡周全，考量衛星廣播電視事業註銷執照、不予換照，對我國新聞自由、民眾視聽權益與多元化之衝擊，以及將形成不可回復之損害。

根據三讀修正法案，未來執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且效力溯及既往，適用爭訟中案件。意即訴訟終結前，中天新聞台可繼續使用52台，因此被外界質疑是為個案中天電視台的解套修法。

三讀條文明定，主管機關須認為電視台對國安、產業發展、公序風俗「有明顯重大不利影響」才能駁回申請，是為近一步將條件嚴格化；此外申請人的財務、技術「明顯不足」實現營運計劃才能駁回申請。

三讀條文規定，電視台執照效期從現有的六年，改為九年，境外衛星廣播電視事業代理商之執照有效期間最長不得逾九年。NCC對於新聞、財經新聞頻道換照申請，應以准予換照為原則。

三讀條文也放寬換照審查，包括符合受裁罰處分未逾六次且累計罰鍰金額未逾500萬元、未受停播節目或停播頻道之處分，主管機關不得駁回其換照申請。

三讀條文亦指，若申請人財務狀況無法正常營運，或被要求改正時，主管機關在其改正期間要發臨時執照，有效期間二年，屆期未完成者得申請延長一次，還未完成改正得駁回其申請。