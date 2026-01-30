助理費修法民眾黨團提再修正動議 譏綠委冗長發言「表決依舊會進行」

立法院今朝野協商國民黨立委牛煦庭所提的「立法院組織法」修正案，綠營在院會發動車輪戰冗長發言。民眾黨立法院黨團指出，他們已提出再修正動議，內容皆為提供給助理費各項補助，所有費用皆由「立法院代為支付」直接進入助理帳號，民進黨立委是文盲還是法盲？

民眾黨團指出，民進黨團現有多達23人登記廣泛發言，每個立委看著手機，由中央廚房提供的文稿，繼續造謠此修法是為「助理費除罪化」，讓人完全無法理解，民進黨立委是文盲還是法盲？或者單純只想當慣老闆，拚命想阻擋助理增加福利，冗長發言完畢，表決依舊會進行。

民眾黨團表示，期待此修法通過後，隨著助理加給與專業能力增加，也能一併提升民進黨團立委的品質與素質。

民眾黨團再修正動議內容，與牛煦庭修正動議內容一致，包括刪除公費助理結婚補助、生育補助、喪葬補助、子女教育補助費用，同時明定專業加給細項，及法案日出時間為下一屆立委就職日起算。