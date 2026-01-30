快訊

助理費修法下屆立院適用 綠營喊反對…發動車輪戰冗長發言

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院今天審議衛星廣播電視法修正草案，立法院長韓國瑜（右）敲槌三讀通過。記者葉信菉／攝影
立法院今天審議衛星廣播電視法修正草案，立法院長韓國瑜（右）敲槌三讀通過。記者葉信菉／攝影

立法院今天朝野協商國民黨立委牛煦庭所提的「立法院組織法」修正案，明確定義立法院以公務預算編列立委「補助費用」，新法將於下一屆適用。據了解，朝野協商時，民進黨團總召柯建銘願意支持，但民進黨團幹事長鍾佳濱、民進黨團書記長陳培瑜仍然反對，於是綠營發動車輪戰冗長發言。

綠營質疑國民黨推動助理費修法，恐有替民眾黨立委高虹安、國民黨立委顏寬恒等人涉詐領助理費案解套。提案人牛煦庭表示，法案為下一屆立法院適用，這本來就是一部替助理加薪法案，且根據政院版「民意代表支給條例」也是明定這是補助費，綠營真是胡說八道。

立法院即將三讀「立法院組織法」部分條文修正案，明定立法院應每年以公務預算編列立委「補助費用」，不限定是助理薪資，項目還涵蓋專業加給、年終獎金、在職進修補助、結婚與喪葬補助、子女教育補助等，由立法院代理立委給付，且法案設定日出條款，為下一屆立委才適用。

