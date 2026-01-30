黨產條例修正！救國團可被排除政黨附隨組織 婦聯會1原因不適用

立法院今三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」（不當黨產條例）修正案，救國團被認為是國民黨附隨組織，但因曾隸屬國家，可被排除在政黨附隨組織外。婦聯會主委雷倩受訪表示，此項修法不適用婦聯會，持續在法院以證據闡明，婦聯會非由國民黨出資或捐助，也從未受國民黨支配或控制，不應被黨產會納入附隨組織。

立法院今三讀通過不當黨產條例修正案，指救國團為行政院於1952年籌組成立，隸屬國防部，為依法成立的「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，並經公函認證，故增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，且溯及至條例施行日。

關於此項修法是否可適用於婦聯會，雷倩表示，婦聯會從未隸屬於國家，所以不適用這項修正案。她認為不當黨產條例是一部惡法，黨產會利用這部惡法，恣意擴張解釋，任意將原不屬於國民黨附隨組織的公益團體或社團納入。任何能限縮行政權任意擴張解釋的修法，都樂觀其成。

至於婦聯會目前是否有進一步的救濟手段，雷倩強調，會持續在法院中，以白紙黑字的證據闡明，婦聯會並非由國民黨出資或捐助，也從未受國民黨支配或控制，不應被黨產會納入附隨組織。