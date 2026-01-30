從哪來？逛文具店驚見簡體字版「王世堅問政玩具」 吳欣岱吐憂慮

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市文具店包裝上有簡體字，做成立委王世堅委造型、按鍵會發聲的玩具，在貨架上販售。圖／取自吳欣岱臉書
北市文具店包裝上有簡體字，做成立委王世堅委造型、按鍵會發聲的玩具，在貨架上販售。圖／取自吳欣岱臉書

台灣基進北市港湖區擬參選人吳欣岱，日前陪小孩逛文具店，看到包裝有簡體字，做成立委王世堅委造型、按鍵會發聲的玩具，放在貨架上販售。她今在臉書發文指出，這件事讓她感到不安的，不是「像不像王世堅」，而是成分、來源不明，這不是政治問題，是最基本的公安問題。

吳欣岱指出，這樣的商品，到底有沒有經過任何一個台灣應該存在的把關流程？這類玩具如果是進口商品，依法本來就應該要有產品標示、進口申報、商品檢驗和安全與材質檢測。但在現場看到的包裝，完全看不到這些資訊。不知道用的是什麼塑膠原料，不知道有沒有重金屬，不知道是否含有對兒童有害的化學物質，也不知道是從哪個管道進來的。

她說，如果沒有申報就進口，那就是逃避海關查驗；逃避查驗，本質上也就是逃稅。再來，才是授權與智慧財產權的問題。即便王世堅本人可能不介意，即便他是政治人物，把特定政治人物的聲音、形象，做成商品販售，理論上仍然涉及授權。

吳欣岱表示，更關鍵的是，這再次呈現了一件我們早就很熟悉的事情，中國大陸的生產體系，長期對他人的智慧財產權與人格權，是不在乎的。今天可以未授權使用台灣政治人物，明天也可以未授權使用台灣創作者、台灣角色、台灣品牌。

吳欣岱說，最後一個層次，她覺得更值得台灣社會警惕。中國大陸把台灣政治人物做成玩具、迷因化、娛樂化，不只是嘲諷某一個人。效果是把嚴肅政治，轉化成搞笑素材、把問政內容，轉化成笑點、把民主討論，轉化成娛樂消費。

她說，事實上，王世堅過去很多對柯文哲的質詢與批評，談的都是實質議題，最後卻常被剪成片段、變成迷因、變得好笑。當政治人物只剩下「好不好笑」，社會就會慢慢忘記去討論「他講的是什麼」。這是一種很典型的軟性削弱公民意識的方式。

吳欣岱也說，身為一個媽媽，也身為醫師，我認為台灣市場，應該要鼓勵的是安全、有標示、有把關、有來源的玩具。其實有很多很棒的在地玩具品牌、教具設計者、親子產品團隊，重視材質、重視教育意義、重視安全。與其讓來路不明、未經檢驗的商品充斥市場，更應該支持這些願意守規矩、願意為品質負責的本土業者。

