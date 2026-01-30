藍白聯手！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

立法院今在藍白立委人數優勢之下，三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」（不當黨產條例）修正案，指救國團為行政院於1952年籌組成立，隸屬國防部，為依法成立的「準行政機構」，非任何單位的附隨組織，並經公函認證，故增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，且溯及至條例施行日。

不當黨產條例2016年8月10日公布施行，「不當黨產處理委員會」（黨產會）依不當黨產條例於2016年8月31日成立。據不當黨產條例現行條文第4條第1項第2款，附隨組織指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營的法人、團體或機構，或曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制的法人、團體或機構。

黨產會2018年8月7日認定救國團從事國民黨務，故為國民黨附隨組織，凍結財產。黨產會主委林峯正援引蔣中正在國民黨中常會聽取救國團主任工作報告後裁示：「救國團是國防部所屬單位之一，是黨內重要機構，工作策劃執行，均先呈報黨中央，接受黨的領導」，指出證明救國團人事、財務、業務皆受到國民黨的實質控制，故屬附隨組織。

但據國民黨立委游顥等提出不當黨產條例修正案的修法說明，行政院在民國41年籌組成立救國團，隸屬國防部，為依法成立的準行政機構，非任何單位的附隨組織，經法院、內政部、教育部等以正式公函認證。救國團於1969年解除與國防部的隸屬，成為社會運動機構，由教育部輔導，轉型為民間團體。就政黨附隨組織定義，應限於由政黨實質控制的法人、團體或機構，不應包含曾隸屬於國家的法人、團體或機構。

救國團也說明，1989年1月27日「動員戡亂時期人民團體法」公布後，救國團依法申請立案，同年8月28日內政部核准救國團登記為社會團體，於同年11月24日向台北地方法院辦妥社團法人登記，為公益性社團法人。自民國78年迄今，救國團人事、財務、業務均獨立自主，並屬受政府機關監督的公益社團法人，未受國民黨實質控制，自非屬國民黨附隨組織。依救國團現行組織章程第27條規定，救國團將來解散或撤銷時，全部剩餘財產均歸「政府」所有，而非歸國民黨所有。

立法院今處理不當黨產條例修正案，於廣泛討論階段，游顥表示，黨產會假藉轉型正義之名，行政治清算之實，相信許多民進黨民代也曾參與救國團，積極認同、肯定救國團，心裡也想支持救國團，國民黨與民眾黨要還救國團公道，公益不能等；民眾黨立委張啓楷表示，轉型正義不應該是勝利者，也不應該是執政黨的片面正義，更不能淪為清算或鬥爭；民進黨立委范雲說，救國團長期壟斷學生合法跨校活動，與情治機關合作，幫黨國監控校園師生。

針對不當黨產條例修正案，民進黨表示強烈反對並逐條表決，就第4條修正案，藍白以人數優勢，贊成60人，反對48人通過；就第34條修正案，藍白再以人數優勢，贊成60人，反對48人通過。全案再交表決，藍白又以人數優勢，贊成60人，反對48人，三讀通過。

為解救國團被認定為國民黨附隨組織之問題，本次修法於不當黨產條例第4條第1項第2款，增訂但書，「但曾隸屬於國家者，不在此限」；同時，於第34條增訂第2項，不當黨產條例修正條文溯自本條例公布施行之日起適用。