聽新聞
0:00 / 0:00
「我憋了很久的氣」台美關稅敲定 卓榮泰曝曾對國會1要求感到為難
台美關稅歷經10個月磋商終於敲定，行政院長卓榮泰今天談及對美談判結果，15%不疊加關稅，是美國逆差國中條件最好，232條款中，高科技、半導體及其衍生品獲最惠國待遇，可能全球第一個，甚至是唯一，直言憋了很久的氣，「國會一再逼我們說明，有所為難」。
卓榮泰說，關稅結果讓大家鬆了一口氣「但我是憋了很久的氣」，這是國際談判，談判過程中，本來就有其限制，國會一再要求政府要說的都說明，讓行政團隊有所為難。
卓榮泰提到，接下來更重要問題在於有沒有能力把台灣建設成為一個更強壯、能夠保衛自己的國家，總統一直將保衛台灣的國家安全與主權視為重要目標，而總統交給行政院的任務，就是要讓政府具備能力，建立一個可以真正保衛國家的各自力量。
卓榮泰強調，要保衛的不只是國防本身，而是台灣的社會制度，跟人民的生活方式，因此同步推動經濟與產業談判，他指出，台灣航太軍工產業產值已達1600億元以上，至2024年成長幅度達40%，已向世界清楚說明，「台灣製造」不再只是一般性的工業產品，而是能夠進入高科技、精緻產業的關鍵力量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言