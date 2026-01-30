「我憋了很久的氣」台美關稅敲定 卓榮泰曝曾對國會1要求感到為難

台美關稅歷經10個月磋商終於敲定，行政院長卓榮泰今天談及對美談判結果，15%不疊加關稅，是美國逆差國中條件最好，232條款中，高科技、半導體及其衍生品獲最惠國待遇，可能全球第一個，甚至是唯一，直言憋了很久的氣，「國會一再逼我們說明，有所為難」。

卓榮泰說，關稅結果讓大家鬆了一口氣「但我是憋了很久的氣」，這是國際談判，談判過程中，本來就有其限制，國會一再要求政府要說的都說明，讓行政團隊有所為難。

卓榮泰提到，接下來更重要問題在於有沒有能力把台灣建設成為一個更強壯、能夠保衛自己的國家，總統一直將保衛台灣的國家安全與主權視為重要目標，而總統交給行政院的任務，就是要讓政府具備能力，建立一個可以真正保衛國家的各自力量。