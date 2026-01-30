快訊

「我憋了很久的氣」台美關稅敲定 卓榮泰曝曾對國會1要求感到為難

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今天談及對美談判結果，直言憋了很久的氣。記者郭韋綺／攝影
行政院長卓榮泰今天談及對美談判結果，直言憋了很久的氣。記者郭韋綺／攝影

台美關稅歷經10個月磋商終於敲定，行政院卓榮泰今天談及對美談判結果，15%不疊加關稅，是美國逆差國中條件最好，232條款中，高科技、半導體及其衍生品獲最惠國待遇，可能全球第一個，甚至是唯一，直言憋了很久的氣，「國會一再逼我們說明，有所為難」。

卓榮泰說，關稅結果讓大家鬆了一口氣「但我是憋了很久的氣」，這是國際談判，談判過程中，本來就有其限制，國會一再要求政府要說的都說明，讓行政團隊有所為難。

卓榮泰提到，接下來更重要問題在於有沒有能力把台灣建設成為一個更強壯、能夠保衛自己的國家，總統一直將保衛台灣的國家安全與主權視為重要目標，而總統交給行政院的任務，就是要讓政府具備能力，建立一個可以真正保衛國家的各自力量。

卓榮泰強調，要保衛的不只是國防本身，而是台灣的社會制度，跟人民的生活方式，因此同步推動經濟與產業談判，他指出，台灣航太軍工產業產值已達1600億元以上，至2024年成長幅度達40%，已向世界清楚說明，「台灣製造」不再只是一般性的工業產品，而是能夠進入高科技、精緻產業的關鍵力量。

行政院長卓榮泰今天談及對美談判結果，直言憋了很久的氣。記者郭韋綺／攝影
行政院長卓榮泰今天談及對美談判結果，直言憋了很久的氣。記者郭韋綺／攝影

