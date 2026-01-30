快訊

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

替代役男遭丟包台64慘死…Bolt司機涉遺棄致死 改20萬元交保

立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院會今天三讀「衛星廣播電視法」修正案，其中攸關中天電視台得以復台的相關條文，在藍白席次優勢下也聯手通過。圖／聯合報系資料照片
立法院會今天三讀「衛星廣播電視法」修正案，其中攸關中天電視台得以復台的相關條文，在藍白席次優勢下也聯手通過。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天三讀「衛星廣播電視法」修正案，其中攸關中天電視台得以復台的相關條文，在藍白席次優勢下也聯手通過。此外，衛星廣播電視業者的執照效期從6年延長為9年，比照「無線廣播電視法」及「有線廣播電視法」。

衛廣法修法後，未來執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且效力溯及既往，適用爭訟中案件。被外界質疑是為個案中天電視台的解套修法。

新法也放寬換照審查，包括符合受裁罰處分未逾6次且累計罰鍰金額未逾500萬元、未受停播節目或停播頻道之處分，主管機關不得駁回其換照申請；若申請人財務狀況無法正常營運，或被要求改正時，主管機關在其改正期間要發臨時執照，有效期間2年，屆期未完成者得申請延長1次，還未完成改正得駁回其申請。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，有關衛廣法修法，講白了就是「中天條款」，民進黨團無法接受。國民黨立委羅智強表示，這次修法不是為特定媒體修法，而是從中天案例可見NCC非常專斷，不予換照處分過程行政程序不合法，實施理由也具爭議，修法通過之後，不只是特定電視台，相信很多電視台業者都會支持。

修法 衛星 民進黨團 柯建銘 NCC 羅智強 國民黨 立法院

延伸閱讀

立院三讀！婚育社宅占比至少20% 韓國瑜見結果驚呼「哇…反對0票」

離開立院沒失業 黃國昌、黃珊珊都將回歸律師本業

期貨商論壇／華通期 伺機布局

民進黨立院黨團三長改選 蔡其昌正式表態登記挑戰柯建銘

相關新聞

立院三讀！婚育社宅占比至少20% 韓國瑜見結果驚呼「哇…反對0票」

立法院院會今三讀通過住宅法修正，確定社宅應提供至少20%給新婚兩年內或育有未成年子女婚育家庭。另通過中央主管機關應建置全...

立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

立法院會今天三讀「衛星廣播電視法」修正案，其中攸關中天電視台得以復台的相關條文，在藍白席次優勢下也聯手通過。此外，衛星廣...

藍白聯手！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

立法院今在藍白立委人數優勢之下，三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」（不當黨產條例）修正案，指救國團為行政院...

卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

行政院長卓榮泰今天南下高雄，出席海巡署與美國緝毒局聯手破獲毒品走私案記者會，他致詞時在美國在台協會AIT處長谷立言面前主...

卓榮泰談台美關稅談判「15%不疊加關稅」 大讚是逆差國當中最好的

行政院長卓榮泰今天下午與航太相關產業人士座談，指這次台美關稅談判，15%不疊加關稅，是美國逆差國當中最好的。

立院三讀通過衛星廣播電視法修正案 藍白聯手延長執照效期

立法院會今日三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，藍白兩黨憑藉席次優勢聯手表決通過多項條文，其中攸關中天電視台得以重新上架的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。