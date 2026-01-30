立院三讀！婚育社宅占比至少20% 韓國瑜見結果驚呼「哇…反對0票」

立法院院會今三讀通過住宅法修正，確定社宅應提供至少20%給新婚兩年內或育有未成年子女婚育家庭。另通過中央主管機關應建置全國統一的申請登記平台，及規範補助包租金額不得少於代管2.5倍。由於全案表決時朝野立委均贊成，也讓立法院長韓國瑜驚呼「哇！反對0票！」

住宅法此次修法重點包括，明定中央主管機關應建置國統一之申請登記平台，供符合申請資格民眾登記；社宅應提供至少20%比率出租予新婚兩年內或育有未成年子女之婚育家庭，但申請時婚育家庭數量未達保留比率者，賸餘部分不在此限；都市計畫擬定機關於辦理都市計畫新訂、擴大或通盤檢討時，應衡酌當地人口發展及居住狀況劃設社宅用地；主管機關應定期蒐集、分析及公布租賃住宅市場依其形態及屋齡區分之每坪租金價格資訊；強化包租補助，規範補助包租之金額不得少於代管2.5倍。

住宅法經立院內政委員會多次討論，日前通過初審，朝野都將其列優先法案，立院內政委員會27日針對住宅法修法遭保留的關鍵條文，召集黨團協商，其中針對婚育宅比例10%或20%明定入法，朝野未取得共識；另協商結論，第47、52條保留送院會處理；協商通過條文第4條、18條，第10條不予修正維持現行條文，第57條之一不予增訂。

其中住宅法第47條攸關「租屋市場透明化」，三讀條文規定，為引導住宅市場健全發展，主管機關應定期蒐集、分析及公布下列住宅資訊，包括買賣住宅市場之供給、需求、用地及交易價格；租賃住宅市場依其型態及屋齡區分之每坪租金價格資訊，並以中位數及分位數之方式呈現；經濟或社會弱勢者居住需求、住宅補貼政策成效等；各級政府機關（構）、金融、住宅投資、生產、交易及使用等相關產業公會及團體，應配合提供相關統計資訊。

住宅法第52條三讀規定，主管機關為提升租屋市場健全發展，應研擬住宅租賃發展政策，針對租賃相關制度、專業服務及第四條經濟或社會弱勢租賃協助，研擬短、中長期計畫。另承租民間住宅並轉租及代為管理物件的補助出租人總金額，不得少於媒合承、出租雙方及代為管理物件2.5倍。