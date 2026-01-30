卓榮泰談台美關稅談判「15%不疊加關稅」 大讚是逆差國當中最好的

行政院長卓榮泰今天下午與航太相關產業人士座談，指這次台美關稅談判，15%不疊加關稅，是美國逆差國當中最好的。

卓榮泰座談時向在場人士說明這次關稅談判的結果，指15%不疊加關稅不但是美國逆差國當中最好的；在232條款中，高科技半導體及其衍生品，也獲得最惠國待遇，這在全球是第一個，甚至可能仍是唯一。且台美在高科技半導體與民主公益領域中，再度確立彼此為重要戰略夥伴。不只關稅談判，EPPD（經濟繁榮夥伴對話）也取得重大進展，七大主題具體結合，並簽署聯合宣言與台美經濟安全宣告。

卓表示，談判過程，因許多內容未定案，無法對外說明，確實承受相當壓力，但現在已能清楚向國人交代。接下來的目的，是讓台灣成為更強壯、能夠保衛自己的國家。「總統將守護國家安全與主權視為最重要的責任，行政院的任務，就是建立足以保衛國家的整體力量，守護社會自主與人民生活方式」。

他說，目前航太軍工產業產值已達1600億元，年成長超過10%。台灣製造已不只是一般工業產品，而是能進入高科技領域的精緻製造。許多傳統產業也成功升級、轉型投入航太產業，向世界證明台灣製造的實力。

當然，談判對各行各業仍可能帶來衝擊。去年美國提出新關稅後，政府在48小時內提出880億元產業支援方案，後續調整至930億元，涵蓋工業、農業及勞工支援。政府有準備、有能力，也會持續調整力道，降低衝擊、提升競爭力。