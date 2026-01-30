快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰談台美關稅談判「15%不疊加關稅」 大讚是逆差國當中最好的

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
行政院長卓榮泰（中）。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（中）。記者潘俊宏／攝影

行政院卓榮泰今天下午與航太相關產業人士座談，指這次台美關稅談判，15%不疊加關稅，是美國逆差國當中最好的。

卓榮泰座談時向在場人士說明這次關稅談判的結果，指15%不疊加關稅不但是美國逆差國當中最好的；在232條款中，高科技半導體及其衍生品，也獲得最惠國待遇，這在全球是第一個，甚至可能仍是唯一。且台美在高科技半導體與民主公益領域中，再度確立彼此為重要戰略夥伴。不只關稅談判，EPPD（經濟繁榮夥伴對話）也取得重大進展，七大主題具體結合，並簽署聯合宣言與台美經濟安全宣告。

卓表示，談判過程，因許多內容未定案，無法對外說明，確實承受相當壓力，但現在已能清楚向國人交代。接下來的目的，是讓台灣成為更強壯、能夠保衛自己的國家。「總統將守護國家安全與主權視為最重要的責任，行政院的任務，就是建立足以保衛國家的整體力量，守護社會自主與人民生活方式」。

他說，目前航太軍工產業產值已達1600億元，年成長超過10%。台灣製造已不只是一般工業產品，而是能進入高科技領域的精緻製造。許多傳統產業也成功升級、轉型投入航太產業，向世界證明台灣製造的實力。

當然，談判對各行各業仍可能帶來衝擊。去年美國提出新關稅後，政府在48小時內提出880億元產業支援方案，後續調整至930億元，涵蓋工業、農業及勞工支援。政府有準備、有能力，也會持續調整力道，降低衝擊、提升競爭力。

他說，未來將持續與立法院溝通，推動強化韌性國防軍購特別條例，協助年輕業者，特別是航太業者，提升自主國防能量。

閣揆卓榮泰談及此次台美關稅談判，指15%不疊加關稅， 已是美國逆差國當中最好的。記者郭韋綺／攝影
閣揆卓榮泰談及此次台美關稅談判，指15%不疊加關稅， 已是美國逆差國當中最好的。記者郭韋綺／攝影

行政院 台美關稅 美國 卓榮泰

延伸閱讀

會晤航太產業人士談及海鯤號 卓榮泰喊跨出關鍵一步：我們就是浮上來了

台美聯手逮貨輪走私近1.3噸毒品 卓榮泰表彰海巡等

卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

土方之亂延燒 卓榮泰提三策解套：GPS 雙軌、暫置場、流程簡化

相關新聞

立院三讀！婚育社宅占比至少20% 韓國瑜見結果驚呼「哇…反對0票」

立法院院會今三讀通過住宅法修正，確定社宅應提供至少20%給新婚兩年內或育有未成年子女婚育家庭。另通過中央主管機關應建置全...

立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

立法院會今天三讀「衛星廣播電視法」修正案，其中攸關中天電視台得以復台的相關條文，在藍白席次優勢下也聯手通過。此外，衛星廣...

藍白聯手！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

立法院今在藍白立委人數優勢之下，三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」（不當黨產條例）修正案，指救國團為行政院...

卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

行政院長卓榮泰今天南下高雄，出席海巡署與美國緝毒局聯手破獲毒品走私案記者會，他致詞時在美國在台協會AIT處長谷立言面前主...

卓榮泰談台美關稅談判「15%不疊加關稅」 大讚是逆差國當中最好的

行政院長卓榮泰今天下午與航太相關產業人士座談，指這次台美關稅談判，15%不疊加關稅，是美國逆差國當中最好的。

立院三讀通過衛星廣播電視法修正案 藍白聯手延長執照效期

立法院會今日三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，藍白兩黨憑藉席次優勢聯手表決通過多項條文，其中攸關中天電視台得以重新上架的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。