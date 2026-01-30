快訊

谷立言：盼台政黨與美國一樣 視國防為人民安全議題

中央社／ 台北30日電
美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會處長谷立言表示，期待立法院進行充分且有力的政治辯論，也尊重台灣的政治程序，並希望台灣的政黨也跟美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。

天下雜誌日前專訪美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），專訪內容今天於網路刊出。

谷立言表示，美國「國家安全戰略」清楚指出第一島鏈對印太地區及美國安全的重要性，更強調台灣在第一島鏈的關鍵角色是重中之重，台灣是南海與東海之間的樞紐，控制進出太平洋的通道，因此確保能夠在整個第一島鏈維持嚇阻衝突的能力，不僅符合美國利益，也符合區域伙伴的利益。

谷立言指出，台灣為提升自我防衛能力所進行的改革令人敬佩，包括採納「削弱戰略」（erosionstrategy），且已經有一套可行的自我防衛戰略，現在只需足夠的資源來完成這項使命。

針對投資國防工業是否能被視為國防支出，谷立言表示，「一定算」，因為台灣投資國防工業，可以提升台灣軍方可取得的防衛系統、提升衝突時的韌性，也能對全球防衛物資需求做出貢獻。

對於台灣內部的國防預算討論，谷立言說明，期待立法院進行充分且有力的政治辯論，也尊重台灣的政治程序，而美國對於國家安全、國防以及對台灣的支持，政黨之間的差異其實很小；希望台灣的政黨也跟美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。

谷立言表示，美國看到現狀以及台海軍事常態逐漸被侵蝕，美國非常專注於確保，或說是恢復平衡，因為只要平衡能維持時，武力就不會是用來解決分歧的選項，就能開啟更多路徑，推動台海兩岸對話，透過外交與交流達成可被雙方接受的和平。

美國在台協會 國防預算 谷立言

