谷立言：盼台政黨與美國一樣 視國防為人民安全議題
美國在台協會處長谷立言表示，期待立法院進行充分且有力的政治辯論，也尊重台灣的政治程序，並希望台灣的政黨也跟美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。
天下雜誌日前專訪美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene），專訪內容今天於網路刊出。
谷立言表示，美國「國家安全戰略」清楚指出第一島鏈對印太地區及美國安全的重要性，更強調台灣在第一島鏈的關鍵角色是重中之重，台灣是南海與東海之間的樞紐，控制進出太平洋的通道，因此確保能夠在整個第一島鏈維持嚇阻衝突的能力，不僅符合美國利益，也符合區域伙伴的利益。
谷立言指出，台灣為提升自我防衛能力所進行的改革令人敬佩，包括採納「削弱戰略」（erosionstrategy），且已經有一套可行的自我防衛戰略，現在只需足夠的資源來完成這項使命。
針對投資國防工業是否能被視為國防支出，谷立言表示，「一定算」，因為台灣投資國防工業，可以提升台灣軍方可取得的防衛系統、提升衝突時的韌性，也能對全球防衛物資需求做出貢獻。
對於台灣內部的國防預算討論，谷立言說明，期待立法院進行充分且有力的政治辯論，也尊重台灣的政治程序，而美國對於國家安全、國防以及對台灣的支持，政黨之間的差異其實很小；希望台灣的政黨也跟美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。
谷立言表示，美國看到現狀以及台海軍事常態逐漸被侵蝕，美國非常專注於確保，或說是恢復平衡，因為只要平衡能維持時，武力就不會是用來解決分歧的選項，就能開啟更多路徑，推動台海兩岸對話，透過外交與交流達成可被雙方接受的和平。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言