民眾黨版國防特別條例付委 政院：院版才有經台美縝密評估
立法院會30日僅將民眾黨團版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》排入委員會審查，政院版則持續被擋。對此，行政院發言人李慧芝強調，政院版國防特別條例，才是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例。
對於立法院無視行政院早在2025年11月27日便送請立法院審議的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，李慧芝沉重表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。
李慧芝指出，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。
李慧芝強調，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。
李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能，民眾黨版完全不具備這些特性，因此政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。
