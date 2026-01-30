快訊

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

民眾黨版國防特別條例付委 政院：院版才有經台美縝密評估

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
行政院發言人李慧芝。行政院／提供

立法院會30日僅將民眾黨團版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》排入委員會審查，政院版則持續被擋。對此，行政院發言人李慧芝強調，政院版國防特別條例，才是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例。

對於立法院無視行政院早在2025年11月27日便送請立法院審議的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，李慧芝沉重表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

李慧芝指出，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能，民眾黨版完全不具備這些特性，因此政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。

李慧芝 國防部 立法院

延伸閱讀

軍購特條例僅白營版付委 政院：院版才能真正建立國防所需戰力

立法院本會期明天結束 行政院呼籲盡速審查總預算

民眾黨提軍購條例「1.25兆砍到4千億」 政院列4缺點：使台美軍購窒礙難行

新興預算三讀後會執行？ 政院閃避媒體提問

相關新聞

卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

行政院長卓榮泰今天南下高雄，出席海巡署與美國緝毒局聯手破獲毒品走私案記者會，他致詞時在美國在台協會AIT處長谷立言面前主...

離開立院沒失業 黃國昌、黃珊珊都將回歸律師本業

民眾黨前主席柯文哲昨出席活動時，拋出「藍白分」指彼此分工合作，引發藍白分手討論。民眾黨主席黃國昌說，不用斷章取義，就是分...

住宅法修法今闖關 黃國昌：租屋市場透明化、提高包租補助待表決

今天是立法院會本會期最後一次院會，住宅法有望闖關。民眾黨主席黃國昌說，住宅法昨協商時，本來一直喊做不到的內政部突然改口，...

蔡其昌選總召 王世堅：絕對贏柯建銘！新時局黨團要與時俱進

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。民進黨立委王世堅今天表示，蔡其...

柯文哲成為藍白合最大變數？黨團人士回顧兩黨合作祕辛

民眾黨團總召黃國昌等6席白委即將畢業卸任，民眾黨前主席柯文哲近日又開始快人快語，稱「藍白要分工合作、藍營朋友太玻璃心」等，柯文哲左右開弓，但最大砲口仍指向賴清德總統，讓原本憂心民眾黨可能走向「綠白合」的藍營暫時鬆一口氣，但面對立法院新會期即將開議，藍白的挑戰與試煉才真正開始。

谷立言：盼台政黨與美國一樣 視國防為人民安全議題

美國在台協會處長谷立言表示，期待立法院進行充分且有力的政治辯論，也尊重台灣的政治程序，並希望台灣的政黨也跟美國一樣，把國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。