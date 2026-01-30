卓榮泰當著AIT處長谷立言面 批在野黨版軍購案：不倫不類

行政院長卓榮泰今天南下高雄，出席海巡署與美國緝毒局聯手破獲毒品走私案記者會，他致詞時在美國在台協會AIT處長谷立言面前主動提及國防軍購預算，批評在野黨提出的預算替代方案是「不倫不類、草草寫寫」，並強調唯有通過行政院提出的完整預算，才能打造現代化戰鬥部隊。

卓榮泰今天上午與谷立言、海委會主委管碧玲、法務部長鄭銘謙等人一同出席海巡署破獲金昌隆號運毒案，他除了嘉勉同仁斬斷運毒鏈，更話鋒一轉，談及政府在國艦國造及國防預算的決心。

他當場開酸「海鯤號已經如國民黨委員的預言，沉下去又浮上來了」他已要求台船工程師及同仁繼續嚴謹執行後續所有測試，務必讓此一畫時代的國艦國造過程順利完成，展現政府與人民守衛海疆的決心。

卓榮泰指出，賴清德總統交付行政院的使命，是籌組一支強而有力、現代化的戰鬥部隊，以保障國家憲政體制及人民生活方式，政府在國防軍購特別預算中，不僅要籌建安全的「台灣之盾」，更要導入AI科技，強化擊殺鏈，並帶動國防工業同步發展。

他因此當著谷立言的面，批評國防預算在立法院卡關的現況。他表示，這筆高達400億美元、1.25兆新台幣的國防特別預算，目前與中央政府總預算一樣，仍未進入審議過程。

他說，「在野黨提出了一個不倫不類的替代版、抄抄寫寫的替代版」，唯有通過行政院提出完完整整、各項目標明確的特別預算，才能真正籌組先進、精準且跟得上新時代的戰鬥部隊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885