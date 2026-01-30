離開立院沒失業 黃國昌、黃珊珊都將回歸律師本業

民眾黨前主席柯文哲昨出席活動時，拋出「藍白分」指彼此分工合作，引發藍白分手討論。民眾黨主席黃國昌說，不用斷章取義，就是分工合作，而當前最重要目標是下架民進黨政府。此外，黃國昌卸任後2月1日成立競選總部，全力投入選舉且繼續每周一直播，並重新登錄律師，在需要時可重披法袍。

黃國昌表示，柯文哲講的藍白分是分工合作，用藍白分下標，無限放大想像空間，沒有必要。黃國昌也強調，他和國民黨主席鄭麗文溝通順暢，民眾黨跟國民黨有不同政策主張，但是在部分重要目標上有共同目標，可以相互合作，當前最重要目標，就是下架違憲亂政的民進黨政府，民眾黨和國民黨都各自把自己事情做好，戰略戰術分工合作。

媒體也詢問，黃國昌卸任立委後與柯文哲如何分工？黃國昌說，卸任後仍公事繁忙，每周二、五與立院黨團開晨會、有空就會參加周四的黨團共識會，也會繼續做黨主席工作，而他卸任立委後，延續柯文哲作法不會在黨中央設黨主席辦公室。

而黃國昌2月1日將成立競選總部，全力投入選舉，除日前已答應要來的資深媒體人趙少康，也歡迎所有新北市民朋友前來參觀，聽聽他對新北市的願景與規畫；他每周一的直播仍會繼續，同時卸任後也將重新登錄律師，有需要時重披法袍。

至於其他卸任委員下一步規畫，立委林國成說，他5月將接任全國勞工聯合總工會理事長一職，繼續為勞工奮鬥；立委麥玉珍說，將繼續對新住民、新二代、僑生、移工等作一條龍服務，結合新二代與台商，為台灣經濟搭起橋樑。立委黃珊珊則說，她將休息一陣子，看照母親病情，也將回到律師本業。