綠委爭取北高雄「岡橋」孵智慧巨蛋 串連展演經濟、半導體S廊帶

近年高雄透過大型演唱會帶動觀光、餐飲與住宿等周邊產業發展，建立南台灣重要展演城市的定位。民進黨立委邱志偉率南部立委開記者會，爭取在高雄岡山、橋頭蓋智慧巨蛋。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆也說，全台有多處孵蛋計畫，高雄也要加速推動，未來當選市長，將會成立「孵蛋小組」評估相關規畫及選址。

邱志偉今與立委許智傑、賴瑞隆開「高雄岡橋智慧蛋 科技廊帶新典範 GangCiao Smart Dome」記者會，邱志偉指出，智慧巨蛋所在區位可在15至20分鐘內涵蓋岡山、橋頭、楠梓、左營、梓官等15個北高雄主要行政區，核心生活圈人口約估73萬人；向北銜接台南仁德、歸仁、南區與東區，另透過捷運串聯鼓山、三民等市中心區域，形成總人口約150萬人的跨縣市生活圈。

邱志偉說，北高雄岡橋地區已具備成熟運動產業發展基礎，此外北高雄周邊醫療資源完整、生活機能成熟，對於舉辦大型活動所需的人流承載、安全管理與緊急應變，具重要基礎條件，場館在規畫階段即可同步納入安全、交通與公共服務的整體考量。智慧巨蛋的規畫應與北高雄正成形的半導體S廊帶同步思考。

邱志偉舉例台北大巨蛋啟用後，國內大型室內場館布局逐步成形，高雄若能及早完成相應規畫，將有助於在全台展演與運動賽事體系中，形成互補的良性發展。

許智傑表示，岡橋智慧巨蛋不是單一建設，而是串聯北高雄生活圈、半導體S廊帶與高雄展演經濟的關鍵設施，同時擴充高雄市長陳其邁打下的演唱會經濟基礎，結合世運主場館、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、高雄巨蛋等設施，將高雄建立專屬的特色產業，對於觀光行銷將注入一劑強心針，會全力爭取中央資源，讓岡橋智慧巨蛋盡快孵蛋成功。

賴瑞隆則說，全台灣各縣市有多處孵蛋計畫，高雄也要加速推動，除了目前可容納五萬人的世運主場館、一萬人的漢神巨蛋外，確實也需要2至3萬人的巨蛋，可以讓演唱會、運動賽事等活動有更好的場地。岡山橋頭也是目前巨蛋可能的候選場址，他當選市長後，會成立「孵蛋小組」，專業評估推動大巨蛋與這類「Smart Dome」的規畫及選址，透過政府與民間合作投資方式，促進高雄展演經濟成長。