藍竹縣長初選 「冒充黨工案」兩陣營今又互控 吳旭智籲回歸理性

下屆新竹縣長選舉國民黨黨內初選戰火不停，立委徐欣瑩、副縣長陳見賢兩大陣營人士相互指控，縣議員吳旭智針對日前「冒充黨工、導致長輩受傷」爭議，今天陪同當事黨員現身說明，強調事實已明，惡意操作者才該被檢視，呼籲選舉回歸理性，不要因立場不同而模糊基本是非。

國民黨新竹縣長提名激戰，縣議員蔡志環日前指控，近期出現多組年輕人冒稱「黨部志工」家戶拜訪，實際卻是幫徐欣瑩拉票，過程中疑因政治立場不同發生拉扯導致73歲長輩跌倒。徐欣瑩辦公室當時回應，嚴正抗議不實影射，若有違法請交由警方查證，勿以無端指控操作選舉。

當事人林姓黨員今天由吳旭智陪同出面說明，她表示自己是基於憂心新竹縣未來而利用下班時間自發性拜訪黨員，在門口出示黨證並明確表明黨員身分，從未自稱為「黨部人員」或「志工」，卻被誣陷為「不明人士假冒」，實在太惡意。

她說，當天與章姓老婦交流時，對方情緒突然失控，先以文宣敲打黨員頭部，隨後拉扯搶奪黨員的包包。拉扯過程中，黨員為保護隨身財物與對方僵持，章婦是在持續追搶黨員包包途中不慎自行跌倒。

針對「逕自離開」的指控，林姓當事人出示手機通聯紀錄指控章婦跌倒後，因驚魂未定且擔憂再受攻擊而退至路口，並隨即撥打119尋求救護協助，後來見章婦已自行起身且仍能凶狠瞪人，確認無礙後才回覆不用派救護車，絕非「罔顧長輩安全」。

林姓黨員表示，她被汙衊感到極度不解與震驚，已前往警察局備案，並要求保留完整監視器畫面以維護清白。法律顧問認為章婦強搶包包的行為恐涉嫌「強制罪」，但考量對方年事已高且疑受誤導利用，暫不提告。

吳旭智譴責有心人不應刻意截取不完整影像片段誤導媒體，此舉已涉嫌誤導公眾。他強調，當事人已清楚說明事件經過，完整影像也證實章婦涉及法律問題，對外界的不實指控，呼籲各界回歸理性，將注意力放回縣政討論，切勿以抹黑、造謠傷害黨內團結，還給新竹縣民一個陽光、乾淨的初選環境。

事件發生當天章姓婦人表示，她遇到沒穿競選背心、拿著徐欣瑩文宣的不明人士執意進入住家幫徐拉票，她明確表達不支持，並且要拿徐欣瑩文宣當證明，但對方不給，拉扯之下她人跌倒在地，但兩人竟落荒而逃，導致她頭皮、右膝都有挫傷，就醫診斷腦震盪，「想起來還是讓人覺得很害怕。」

針對今天對手徐欣瑩陣營的反駁及指控，支持陳見賢的縣議員蔡志環也回應，呼籲此事應回到事實與基本人道原則以釐清責任，而非顛倒是非。