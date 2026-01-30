快訊

真是「犀」客！印度犀牛克拉拉的歐洲大旅遊

經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

藍竹縣長初選 「冒充黨工案」兩陣營今又互控 吳旭智籲回歸理性

聯合報／ 記者胡蓬生、黃羿韾／新竹即時報導
林姓黨員（左）今由吳旭智陪同出面說明，表示自己是基於憂心新竹縣未來而利用下班時間自發性拜訪黨員，從未自稱為「黨部人員」或「志工」，卻被誣陷為不明人士假冒，實在太惡意。圖／吳旭智提供
林姓黨員（左）今由吳旭智陪同出面說明，表示自己是基於憂心新竹縣未來而利用下班時間自發性拜訪黨員，從未自稱為「黨部人員」或「志工」，卻被誣陷為不明人士假冒，實在太惡意。圖／吳旭智提供

下屆新竹縣長選舉國民黨黨內初選戰火不停，立委徐欣瑩、副縣長陳見賢兩大陣營人士相互指控，縣議員吳旭智針對日前「冒充黨工、導致長輩受傷」爭議，今天陪同當事黨員現身說明，強調事實已明，惡意操作者才該被檢視，呼籲選舉回歸理性，不要因立場不同而模糊基本是非。

2026九合一選舉

國民黨新竹縣長提名激戰，縣議員蔡志環日前指控，近期出現多組年輕人冒稱「黨部志工」家戶拜訪，實際卻是幫徐欣瑩拉票，過程中疑因政治立場不同發生拉扯導致73歲長輩跌倒。徐欣瑩辦公室當時回應，嚴正抗議不實影射，若有違法請交由警方查證，勿以無端指控操作選舉。

當事人林姓黨員今天由吳旭智陪同出面說明，她表示自己是基於憂心新竹縣未來而利用下班時間自發性拜訪黨員，在門口出示黨證並明確表明黨員身分，從未自稱為「黨部人員」或「志工」，卻被誣陷為「不明人士假冒」，實在太惡意。

她說，當天與章姓老婦交流時，對方情緒突然失控，先以文宣敲打黨員頭部，隨後拉扯搶奪黨員的包包。拉扯過程中，黨員為保護隨身財物與對方僵持，章婦是在持續追搶黨員包包途中不慎自行跌倒。

針對「逕自離開」的指控，林姓當事人出示手機通聯紀錄指控章婦跌倒後，因驚魂未定且擔憂再受攻擊而退至路口，並隨即撥打119尋求救護協助，後來見章婦已自行起身且仍能凶狠瞪人，確認無礙後才回覆不用派救護車，絕非「罔顧長輩安全」。

林姓黨員表示，她被汙衊感到極度不解與震驚，已前往警察局備案，並要求保留完整監視器畫面以維護清白。法律顧問認為章婦強搶包包的行為恐涉嫌「強制罪」，但考量對方年事已高且疑受誤導利用，暫不提告。

吳旭智譴責有心人不應刻意截取不完整影像片段誤導媒體，此舉已涉嫌誤導公眾。他強調，當事人已清楚說明事件經過，完整影像也證實章婦涉及法律問題，對外界的不實指控，呼籲各界回歸理性，將注意力放回縣政討論，切勿以抹黑、造謠傷害黨內團結，還給新竹縣民一個陽光、乾淨的初選環境。

事件發生當天章姓婦人表示，她遇到沒穿競選背心、拿著徐欣瑩文宣的不明人士執意進入住家幫徐拉票，她明確表達不支持，並且要拿徐欣瑩文宣當證明，但對方不給，拉扯之下她人跌倒在地，但兩人竟落荒而逃，導致她頭皮、右膝都有挫傷，就醫診斷腦震盪，「想起來還是讓人覺得很害怕。」

針對今天對手徐欣瑩陣營的反駁及指控，支持陳見賢的縣議員蔡志環也回應，呼籲此事應回到事實與基本人道原則以釐清責任，而非顛倒是非。

徐欣瑩 新竹 陳見賢

延伸閱讀

影／國民黨新竹縣長初選白熱化 徐欣瑩支持「開放參選」

2人共披藍袍拚竹縣長？陳見賢辭主委、徐欣瑩改挺開放參選

藍竹縣長提名紛爭不斷！黨員投票成焦點 陳見賢宣布辭主委

新竹縣長選戰最新民調出爐 徐欣瑩領先鄭朝方、陳見賢呈成長趨勢

相關新聞

致函響應教宗文告 賴總統：武力脅迫改變台灣現狀無法帶來和平

賴清德總統日前致函天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），響應教宗「2026年世界和平日文告」。賴總統在致教宗函...

蔡其昌選總召 王世堅：絕對贏柯建銘！新時局黨團要與時俱進

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。民進黨立委王世堅今天表示，蔡其...

挑戰萬年柯總召！蔡其昌：賴總統沒有到勸進 只希望多點承擔

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。蔡其昌今天表示，他和柯建銘感情...

新聞眼／鄭麗文提兩岸和平框架 出訪「先陸後美」管控風險

國民黨主席鄭麗文揭示「先陸後美」的出訪規畫，並提出「兩岸和平框架」構想。此時表態，不僅是為鄭習會預留空間，更為接下來的訪美埋伏筆。

鄭麗文提兩岸和平框架 規畫上半年出訪「先陸後美」

兩岸交流合作前瞻論壇下周在北京登場，外界關注「鄭習會」進度，國民黨主席鄭麗文昨天接受專訪表示，出訪規畫「先陸後美」，她也...

藍竹縣長初選 「冒充黨工案」兩陣營今又互控 吳旭智籲回歸理性

下屆新竹縣長選舉國民黨黨內初選戰火不停，立委徐欣瑩、副縣長陳見賢兩大陣營人士相互指控，縣議員吳旭智針對日前「冒充黨工、導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。