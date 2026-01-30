住宅法修法今闖關 黃國昌：租屋市場透明化、提高包租補助待表決

今天是立法院會本會期最後一次院會，住宅法有望闖關。民眾黨主席黃國昌說，住宅法昨協商時，本來一直喊做不到的內政部突然改口，協商才取得共識，但今天還有2重要事項要表決，一是租屋市場透明化，坪數、租金、坪單價等租屋資訊公開透明；二是提升包租補助金額，引導業者多作包租、不是只搞輕鬆的代管。

黃國昌今在黨團記者會說，民眾黨團這次提出的住宅法修正草案，真正落實居住正義，民眾黨立委歷經4個會期努力，現已建立全國社宅統一登記平台，為社宅輪候制打下基礎。前總統蔡英文2016年上任時，若將房價指數為100做比較，到去年底已經漲到150以上，年輕人更負擔不起、加劇少子女化。

黃國昌說，住宅法修法將「社宅至少保障20%婚育宅」明確入法，民進黨政府過去一直拿包租代管，灌水社宅數量，根本只有代管、沒有包租，甚至每簽一次約就算一戶社宅，用美化數字欺騙社會與年輕人。這次修法將強化包租模式入法，提升租屋供給量，讓弱勢族群能真的租到房。

「選前大聲騙票，選後理由一卡車。」黃國昌批評，內政部全部反對這次住宅法修法訴求，昨天立法院院長韓國瑜協商，本來一直喊做不到的內政部突然改口，應聲蟲民進黨團也就跟著同意，協商才終於取得共識。但今天住宅法還有兩個重要事項要表決，一是租屋市場透明化，坪數、租金、坪單價等租屋資訊，要公開透明；二是提升包租補助金額，政策引導業者多作包租、不是只搞輕鬆的代管，保障弱勢租屋者權益。民眾黨團絕對會讓法案三讀，不退讓居住正義的底線，也絕不放任內政部繼續騙。

黃國昌說，賴清德總統選前喊百萬社宅喊很大聲，才兩年任期就大喇喇說「我要跳票，拿我怎麼辦？」今天住宅法三讀通過後，接任的民眾黨立委會繼續監督賴政府，實現租屋權益與居住正義。