內政部堅持李貞秀任立委需放棄陸籍 黃國昌：法律解釋權不在行政手上

陸配李貞秀2月1日將遞補民眾黨不分區立委。內政部強調，依照國籍法規定，公職人員須在一年內放棄中華民國以外國籍，沒有任何解釋空間。對此，民眾黨主席黃國昌今說，黨團態度是依法律規定，該怎麼辦就怎麼辦，而台灣法律解釋權絕不是掌握在行政機關手上。至於李貞秀是否有申請放棄國籍，黃國昌說由李貞秀就職時說明。

黃國昌今在黨團記者會，被問及李貞秀有無申請放棄原國籍？民眾黨團如何協助，及是否跟立法院長韓國瑜討論？黃國昌表示，很多相關問題不是他能代答，韓國瑜態度基於對院長尊重，由韓國瑜對外說明，至於李貞秀是否經過什麼程序，事涉到李貞秀個人行動，要由李貞秀就職時說明。

至於民眾黨立法院黨團態度，黃國昌表示，態度非常清楚，就是依法律規定，該怎麼辦就怎麼辦。台灣是民主法治的國家，權力之間彼此監督制衡，台灣法律解釋權絕不是掌握在行政機關手上，不管是陸委會或內政部，對這件事情應該有基本認識、了解。