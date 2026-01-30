人事總處：總統府成立委員會為慣例 體制行之有年

媒體質疑總統府特意成立3大委員會，行政院人事行政總處今天表示，總統府委員會屬歷任政府慣例，體制傳承行之有年，如前總統馬英九任內總統府也有設置財經諮詢小組、人權諮詢委員會，皆屬「諮詢顧問」性質的任務編組，並非常設的行政機關。

媒體社論昨天質疑總統府成立全社會防衛韌性委員會、國家氣候變遷對策委員會等僅是因應時事成立，政策上缺乏長期規劃，且與既有政府單位權責重疊，導致有人員編制與經費額外開銷等。

人事總處今天透過新聞稿說明，總統為聽取多元社會意見以輔佐國政決策，過去多有依任務需求設置諮詢編組，總統府委員會屬歷任政府慣例，體制傳承行之有年，非賴政府獨創，如馬英九在總統任內，總統府即於2008年設置財經諮詢小組，並於2010年成立人權諮詢委員會，邀請產官學界專家，針對特定國家重大議題提供諮詢與建議。

人事總處指出，總統賴清德此次成立的氣候變遷、健康台灣及全社會防衛韌性等3大委員會，其性質與運作模式與前述馬政府時期的組織一致，皆屬諮詢顧問性質的任務編組，這是政府體制內一貫的運作常態，且非屬常設的行政機關。

人事總處也說明，依中央行政機關組織基準法第28條規定，機關得視業務需要設任務編組，所需人員係由相關機關人員派充或兼任，總統府自得依法視業務需要設任務編組「委員會」，且此類委員會性質為處理特定議題的諮詢平台，相關成員均為兼任或無給職，所需幕僚行政工作也由現有府院機關人員調派支援，未增加任何法定機關編制或公務預算員額，嚴格遵守政府組織員額精簡及總量管制的財政紀律。

對於總統府層級委員會的意義，人事總處說，其核心價值在於「集思廣益」與「戰略對話」，一如馬政府時期的人權諮詢委員會係對國家人權報告提出建議，賴政府3大委員會也僅針對全球性挑戰提出戰略諮詢，具體政策規劃、法令制定及預算執行，仍依憲政體制回歸行政院及所屬各部會權責辦理，並未改變現行行政院及所屬各部會的組織架構與法定權責。