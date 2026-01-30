力積電以18億美元將銅鑼廠售予美光。圖：資料照

民進黨籍桃園市議員余信憲昨（29）日在臉書發文，針對美光科技斥資560多億元收購力積電苗栗銅鑼P5廠房一事，批評桃園市長張善政雖頂著「科技市長」光環，卻讓桃園在這次重大投資案中缺席，直言「會唸書不等於會做事」。不料貼文一出，留言區卻湧入大量網友與半導體從業人員指正，認為議員忽略「買現成廠房」與「買地建廠」的差異，反遭大批留言「洗臉」。

余信憲在貼文中指出，美光科技拿出561億元現金收購力積電廠房，並將台灣視為AI產能重要基地，但地點卻選在苗栗而非桃園。他質疑外商評估看重地方政府效率，張善政執政四年未替桃園爭取到重量級科技大廠新設廠，是行政效率不如苗栗的證明，更譏諷張善政「輸給了苗栗」。

然而，這番論點隨即引發網友熱議，許多留言點出關鍵謬誤。一名自稱半導體員工的網友解釋，美光此次是「買廠不是買地」，主因是急需產能，收購力積電現有的P5廠房，比買地自建省去兩年建置期，且該廠鄰近美光后里廠區，本就是最適合的選擇，與地方政府招商效率無直接關聯。網友直言，「人家是買現成的廠房，不是買地自建，你以為想挑哪就可以挑哪？」

此外，針對余信憲批評桃園「沒有爭取到任何一個重量級科技大廠」，也有網友列舉實績反擊，指出微軟（Microsoft）資料中心與韓國電商酷澎（Coupang）物流中心皆已落腳北桃園的大園、蘆竹與龜山一帶，並非如貼文所言毫無招商成果。更有網友對於議員未釐清產業現況就發文批評感到不以為然，留言諷刺「為什麼最近都推一些降智貼文給我」，認為問政應先做好功課。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃議員酸張善政輸給苗栗 遭網友揪出美光買廠謬誤反擊