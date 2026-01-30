鄭麗文提「兩岸和平框架」 藍高層：跟洪秀柱「和平協議」不一樣

國民黨主席鄭麗文昨天接受專訪表示，盼今年上半年訪陸會晤大陸國家主席習近平，也提及「兩岸和平框架」概念。有國民黨黨務高層表示，鄭麗文對「鄭習會」積極的態度，從接任黨主席的人事布局就可以看出，且鄭麗文一再提及「鄭習會」，可見北京方面也持正面態度；至於「兩岸和平框架」，鄭麗文也並非首次提出，但這與國民黨前主席洪秀柱的「和平協議」不同，而是包含解決兩岸紛爭的各種可能。

藍營高層人士說，鄭麗文自上任以來已經不只一次提出「鄭習會」，而這樣的態度從鄭麗文擔任主席後的人事布局就可以看出。

這位人士說，鄭麗文任命了三位副主席，其中副主席張榮恭、蕭旭岑都曾參與過國共兩黨最高領導人的會面，不論是經驗、人脈兼具，就可以看出鄭麗文對於要鋪陳「鄭習會」用心；此外，鄭麗文任用的考紀會主委張雅屏，在洪秀柱任黨主席任內也曾參與過「洪習會」籌備工作，同樣有這方面的能力。

這位人士說，相較於一般還在籌備中的活動為避免破局都會低調進行，鄭麗文卻不只一次公開提及「鄭習會」的想法，可見得八字的第一撇已經在進行，且北京也對此持正面態度，才沒有傳出希望鄭麗文低調的聲音；這位人士也說，由於從今年下半年起，除了要進入2026年大選的熱戰，緊接著2027年又有總統大選，今年上半年當然是「鄭習會」最佳時機。

至於「兩岸和平框架」，這也不是鄭麗文在擔任國民黨主席後第一次提出，去年12月22日鄭麗文受邀至東吳大學政治學系演講時就曾提到，在「九二共識、反對台獨」的基礎上，前總統馬英九已經證明了8年和平榮景，如何讓「兩岸和平框架」不會因為台灣的政黨輪替到現在劍拔弩張，需要大家一起努力。

這位人士說，「九二共識、反對台獨」絕對是維持兩岸和平的定海神針，「兩岸和平框架」即是在這個基礎上促進兩岸和平穩定交流的各種可能方式，與洪秀柱主張以統一為目標「和平協議」其實並不相同。