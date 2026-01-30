正面回應鄭麗文訪陸被抹紅 蕭旭岑：不碰兩岸選舉就會贏？

國民黨主席鄭麗文昨日接受專訪喊出2028年執政後推「兩岸和平框架」，今年上半年訪陸，透露會晤中共總書記習近平意願。國民黨副主席蕭旭岑2月2日至4日率團訪陸，他今日正面回應國民黨、鄭麗文訪陸恐影響選舉，國民黨什麼都不做，不碰兩岸，選舉就會選贏了嗎？

蕭旭岑表示，看到很多支持者的焦慮，畢竟民進黨抹紅的攻勢太厲害，很多支持者問說，是不是等到重新執政再交流？避免影響到選舉？

蕭旭岑指出，第一，兩岸交流確實是台灣的主流民意，過去半年的幾份民調，最高支持兩岸交流溝通的有高達9成，最低也超過7成，所以去大陸交流，絕對是符合台灣的主流民意；第二，民進黨出那麼多招，甚至以不惜結合媒體操作認知作戰，也就是認為國民黨去大陸交流會有正面的效應，如果國民黨去是負面的，民進黨還需要這麼緊張嗎？因此更不能退縮，應該要反映主流民意。

蕭旭岑說，第三，這次完全從老百姓的角度出發，無論是防災議題，或者是觀光旅遊，都是反應出台灣民間的真實需求。因此這趟的交流，絕對是能夠對台灣帶來正面的效果，國民黨同志及支持者要有信心；第四，就算國民黨完全不動，毫無作為，民進黨也是會不斷的抹紅。既然如此，不如勇敢向前，開大門走大路地交流，讓台灣民眾看到國民黨有別於民進黨的決心與能力，這對選舉也會是個加分。

蕭旭岑強調，第五，鄭麗文主席上任之後，展現了對兩岸交流的決心與勇氣，其實也感染了很多支持國民黨的人。如果她能夠訪問大陸，對兩岸和平穩定以及確立未來兩岸和平的框架，我相信會有很重要的突破。

蕭旭岑更提到，第六，從世界各國領袖包含英國、德國、法國，乃至於美國總統川普，都要去大陸訪問見習近平，證明國民黨、鄭麗文現在的方向，完全符合國際世界潮流趨勢，也就是「要和不要戰」，賴清德總統完全是逆勢，這樣的路線走不下去，會損傷台灣人利益，國民黨是站在台灣人的立場出發。

蕭旭岑說，他要正面回應所有在他臉書以及國民黨臉書留言攻擊的網友。這些網友如果是想不清楚，完全相信民進黨的認知作戰，那就是沒有獨立思考，非常可悲。如果是網軍拿錢辦事，那更是可惡。但無論如何，他們都無法代表絕大多數台灣人，更不是台灣的主流民意。

蕭旭岑也在媒體人朱凱翔今早直播中，就網友憂心國民黨訪陸被抹紅影響選舉等疑慮，反問國民黨什麼都不做，不碰兩岸，選舉就會選贏了嗎？