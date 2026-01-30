助理費修法今有望闖關 黃國昌：民眾黨團將提修正動議

國民黨立委陳玉珍提助理費修法引發國會助理反彈喊卡，國民黨立委牛煦庭自提版本，昨協商破局。民眾黨主席黃國昌說，針對牛煦庭版本民眾黨團會提修正動議，刪除婚喪喜慶部分。

黃國昌今上午主持黨團記者會，他說針對牛煦庭版本，民眾黨團會提修正動議，支持助理費制度化，給助理更好的待遇，因此針對立法院組織法第32條的修正動議，包括助理專業加給、資深加給、健檢、年終、在職進修費用，但刪除牛版婚喪喜慶部分，因為依據立法院估算，金額太高了。

黃國昌說，立法院估算牛版在極端情況下會到8億，而婚喪喜慶占其中6億，因此黨團版本將婚喪喜慶刪除，這次修法後助理待遇提高，每年增加2億是合理的，且為避免被指立委自肥，下一屆國會才會實施。

黃國昌批評，過去這段時間民進黨側翼，鋪天蓋地洗修立法院組織法是除罪化，散播假訊息、認知作戰，法案哪一個字寫到除罪化？因為支持民進黨就可以散播假訊息嗎？