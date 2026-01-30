快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡其昌選總召 王世堅：絕對贏柯建銘！新時局黨團要與時俱進

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。民進黨立委王世堅今天表示，蔡其昌來登記參選，絕對選得上、會贏過柯建銘，不是因為柯建銘不好，是新的時局黨團也要與時俱進，他認為蔡其昌個性是講理的，由他來帶領黨團，會更促進朝野和諧。

王世堅指出，柯建銘貢獻民進黨30年，全黨上下都感謝他，柯若能在最高點時候交棒總召，大家都會尊敬，他也舉雙手支持。蔡其昌身段比較柔軟、細緻，也更年輕、與時俱進，和在野之間不會因為談不好就對槓，若由他接棒總召，相信未來黨對黨的磨合方式會改變。

外界解讀這是賴系、非賴系之爭，王世堅說，不這樣討論，至少他自己是「堅系」，不以此考量，新潮流當然是派系沒錯，但派系內也會有人才，這沒問題。

民進黨團 蔡其昌 柯建銘 王世堅

延伸閱讀

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

影／蔡其昌與柯建銘相互摟腰 喊總召選完還是黨內同志

挑戰萬年柯總召！蔡其昌：賴總統沒有到勸進 只希望多點承擔

冷眼集／綠營換黨鞭能朝野和解？恐畫錯重點

相關新聞

致函響應教宗文告 賴總統：武力脅迫改變台灣現狀無法帶來和平

賴清德總統日前致函天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），響應教宗「2026年世界和平日文告」。賴總統在致教宗函...

蔡其昌選總召 王世堅：絕對贏柯建銘！新時局黨團要與時俱進

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。民進黨立委王世堅今天表示，蔡其...

挑戰萬年柯總召！蔡其昌：賴總統沒有到勸進 只希望多點承擔

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。蔡其昌今天表示，他和柯建銘感情...

新聞眼／鄭麗文提兩岸和平框架 出訪「先陸後美」管控風險

國民黨主席鄭麗文揭示「先陸後美」的出訪規畫，並提出「兩岸和平框架」構想。此時表態，不僅是為鄭習會預留空間，更為接下來的訪美埋伏筆。

鄭麗文提兩岸和平框架 規畫上半年出訪「先陸後美」

兩岸交流合作前瞻論壇下周在北京登場，外界關注「鄭習會」進度，國民黨主席鄭麗文昨天接受專訪表示，出訪規畫「先陸後美」，她也...

內政部堅持李貞秀任立委需放棄陸籍 黃國昌：法律解釋權不在行政手上

陸配李貞秀2月1日將遞補民眾黨不分區立委。內政部強調，依照國籍法規定，公職人員須在一年內放棄中華民國以外國籍，沒有任何解...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。