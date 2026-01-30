蔡其昌選總召 王世堅：絕對贏柯建銘！新時局黨團要與時俱進

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。民進黨立委王世堅今天表示，蔡其昌來登記參選，絕對選得上、會贏過柯建銘，不是因為柯建銘不好，是新的時局黨團也要與時俱進，他認為蔡其昌個性是講理的，由他來帶領黨團，會更促進朝野和諧。

王世堅指出，柯建銘貢獻民進黨30年，全黨上下都感謝他，柯若能在最高點時候交棒總召，大家都會尊敬，他也舉雙手支持。蔡其昌身段比較柔軟、細緻，也更年輕、與時俱進，和在野之間不會因為談不好就對槓，若由他接棒總召，相信未來黨對黨的磨合方式會改變。

外界解讀這是賴系、非賴系之爭，王世堅說，不這樣討論，至少他自己是「堅系」，不以此考量，新潮流當然是派系沒錯，但派系內也會有人才，這沒問題。