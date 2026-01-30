快訊

許智傑拋改名「台灣台北101」 蔣萬安問：不然在哪裡？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴中正區參加「與里長有約」座談受訪。記者楊正海／攝影
美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手成功爬上台北101，讓台北101紅遍全球，還引發改名議論；民進黨立委許智傑拋出新名稱，並詢問台北市長蔣萬安，不如叫「台灣台北101」。對此，蔣萬安上午受訪反問「台北本來就在台灣，不然在哪裡？」

許智傑昨表示，「台灣台北101」不是在玩文字遊戲，將「台灣」這張國際名片與「台北」這座城市品牌深度綁定，這不再是「二選一」的認同排他，而是「加成式」的堆疊累加。

蔣萬安上午赴中正區參加「與里長有約」座談，對於許智傑說改名台灣台北101？蔣萬安說，台北本來就在台灣，不然在哪裡？不過他感覺，民進黨對於名字都有很多不同的想法，如果能夠對於老百姓的生活、民生的議題有一樣多的關注，那就好。

相關新聞

致函響應教宗文告 賴總統：武力脅迫改變台灣現狀無法帶來和平

賴清德總統日前致函天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），響應教宗「2026年世界和平日文告」。賴總統在致教宗函...

挑戰萬年柯總召！蔡其昌：賴總統沒有到勸進 只希望多點承擔

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。蔡其昌今天表示，他和柯建銘感情...

鄭麗文提兩岸和平框架 規畫上半年出訪「先陸後美」

兩岸交流合作前瞻論壇下周在北京登場，外界關注「鄭習會」進度，國民黨主席鄭麗文昨天接受專訪表示，出訪規畫「先陸後美」，她也...

新聞眼／鄭麗文提兩岸和平框架 出訪「先陸後美」管控風險

國民黨主席鄭麗文揭示「先陸後美」的出訪規畫，並提出「兩岸和平框架」構想。此時表態，不僅是為鄭習會預留空間，更為接下來的訪美埋伏筆。

「賴神鬥老柯」 第二回合將登場 蔡其昌將和柯建銘爭總召

民進黨立院黨團改組在即，民進黨團總召柯建銘「保衛戰」再起，立法院前副院長、民進黨立委蔡其昌昨天表態將登記，雖未明確說明參選位置，但派系人士認為，蔡其昌就是要和柯建銘競爭下屆總召，背後少不了賴清德總統的意思，「賴神鬥老柯」第二回合將登場。

冷眼集／綠營換黨鞭能朝野和解？恐畫錯重點

民進黨立委蔡其昌將挑戰「萬年總召」柯建銘，背後有賴清德總統對中生代承擔國會議事攻防重任的期許，也有提升綠營「形象工程」的盤算。然而，接下來是透過協調或零和式票選產生新黨鞭，是一大挑戰，此外不論是「蔡總召」或「柯總召」出線，如何在朝小野大生態中與在野黨良性互動，更是綠營最重要的課題。

