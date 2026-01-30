聽新聞
許智傑拋改名「台灣台北101」 蔣萬安問：不然在哪裡？
美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手成功爬上台北101，讓台北101紅遍全球，還引發改名議論；民進黨立委許智傑拋出新名稱，並詢問台北市長蔣萬安，不如叫「台灣台北101」。對此，蔣萬安上午受訪反問「台北本來就在台灣，不然在哪裡？」
許智傑昨表示，「台灣台北101」不是在玩文字遊戲，將「台灣」這張國際名片與「台北」這座城市品牌深度綁定，這不再是「二選一」的認同排他，而是「加成式」的堆疊累加。
蔣萬安上午赴中正區參加「與里長有約」座談，對於許智傑說改名台灣台北101？蔣萬安說，台北本來就在台灣，不然在哪裡？不過他感覺，民進黨對於名字都有很多不同的想法，如果能夠對於老百姓的生活、民生的議題有一樣多的關注，那就好。
