挑戰萬年柯總召！蔡其昌：賴總統沒有到勸進 只希望多點承擔

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。蔡其昌今天表示，他和柯建銘感情也不錯，沒有所謂「賴系、非賴系對決」問題，黨團本來每年都會有幹部意願調查表，交了之後大家就協調、協商，之後和在野多溝通是一定要的， 民主精髓是多一點善意、理解，未來不管誰當總召，這都是必要作為。

關於賴清德總統有無勸進，蔡其昌指出，賴總統沒有到勸進，黨內有很多前輩鼓勵期許他，包括黨內同志都希望他多承擔一點，賴總統是有次偶然機會，也有和他說到，希望多承擔一點。

蔡其昌說，柯建銘是民進黨不可多得的人材，他奉獻給民進黨的努力大家都有看到，沒有對決的問題，政治在每個階段都有人承擔，這是政黨政治往下走必然的過程，就照著程序走，登記完若有多人登記，就會協調，「協商再說啦，還有時間」。

至於身兼中華職棒會長，是否分身乏術？蔡其昌表示，他擔任中職會長會長是沒薪水領的，只有重大事務決定要出席，整個聯盟現在有完整制度和優秀幹部在協助，基本上不會說很嚴重衝突。

蔡其昌 民進黨團 柯建銘 賴清德

鄭麗文提兩岸和平框架 規畫上半年出訪「先陸後美」

兩岸交流合作前瞻論壇下周在北京登場，外界關注「鄭習會」進度，國民黨主席鄭麗文昨天接受專訪表示，出訪規畫「先陸後美」，她也...

新聞眼／鄭麗文提兩岸和平框架 出訪「先陸後美」管控風險

國民黨主席鄭麗文揭示「先陸後美」的出訪規畫，並提出「兩岸和平框架」構想。此時表態，不僅是為鄭習會預留空間，更為接下來的訪美埋伏筆。

「賴神鬥老柯」 第二回合將登場 蔡其昌將和柯建銘爭總召

民進黨立院黨團改組在即，民進黨團總召柯建銘「保衛戰」再起，立法院前副院長、民進黨立委蔡其昌昨天表態將登記，雖未明確說明參選位置，但派系人士認為，蔡其昌就是要和柯建銘競爭下屆總召，背後少不了賴清德總統的意思，「賴神鬥老柯」第二回合將登場。

冷眼集／綠營換黨鞭能朝野和解？恐畫錯重點

民進黨立委蔡其昌將挑戰「萬年總召」柯建銘，背後有賴清德總統對中生代承擔國會議事攻防重任的期許，也有提升綠營「形象工程」的盤算。然而，接下來是透過協調或零和式票選產生新黨鞭，是一大挑戰，此外不論是「蔡總召」或「柯總召」出線，如何在朝小野大生態中與在野黨良性互動，更是綠營最重要的課題。

馬來西亞女大生命案改判 洪孟楷批可教化不該是免死金牌

立法院上午進行國是論壇，立法委員洪孟楷表示，昨天看到五年多前馬來西亞女大學生的命案，台灣高等法院高雄分院更二審宣判，撤銷...

