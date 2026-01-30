挑戰萬年柯總召！蔡其昌：賴總統沒有到勸進 只希望多點承擔

民進黨立院黨團改組在即，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上新潮流推派的立法院前副院長蔡其昌。蔡其昌今天表示，他和柯建銘感情也不錯，沒有所謂「賴系、非賴系對決」問題，黨團本來每年都會有幹部意願調查表，交了之後大家就協調、協商，之後和在野多溝通是一定要的， 民主精髓是多一點善意、理解，未來不管誰當總召，這都是必要作為。

關於賴清德總統有無勸進，蔡其昌指出，賴總統沒有到勸進，黨內有很多前輩鼓勵期許他，包括黨內同志都希望他多承擔一點，賴總統是有次偶然機會，也有和他說到，希望多承擔一點。

蔡其昌說，柯建銘是民進黨不可多得的人材，他奉獻給民進黨的努力大家都有看到，沒有對決的問題，政治在每個階段都有人承擔，這是政黨政治往下走必然的過程，就照著程序走，登記完若有多人登記，就會協調，「協商再說啦，還有時間」。

至於身兼中華職棒會長，是否分身乏術？蔡其昌表示，他擔任中職會長會長是沒薪水領的，只有重大事務決定要出席，整個聯盟現在有完整制度和優秀幹部在協助，基本上不會說很嚴重衝突。