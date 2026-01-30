快訊

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

國造蜂眼雷達升級鷹眼 美製哨兵雷達登台互別苗頭

憂大埔張藥房翻版 徐世榮：修住宅法剝奪極小面積所有權人權益

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
政治大學地政系兼任教授徐世榮舉例大埔事件張藥房，質疑大家支持住宅法第19條修法是用區段徵收，來剝奪擁有極小面積土地所有權人權益來興建社宅？圖／聯合報資料照片
政治大學地政系兼任教授徐世榮舉例大埔事件張藥房，質疑大家支持住宅法第19條修法是用區段徵收，來剝奪擁有極小面積土地所有權人權益來興建社宅？圖／聯合報資料照片

今天是立法院會本會期最後一次院會，外界預期將上演「法案清倉」表決大戰，包括黨產條例、衛星廣電法、住宅法等案法案都可望闖關通過。其中住宅法部分，政大地政系兼任教授徐世榮舉例大埔事件張藥房，質疑大家支持住宅法第19條修法是用區段徵收，來剝奪擁有極小面積土地所有權人權益，來興建社宅？

徐世榮在臉書發文表示，想請問大家，如果你知道立院住宅法第19條的修法內容，是要用區段徵收來剝奪像張藥房主人張森文一樣，僅擁有極小面積土地所有權人的權益，張大哥只擁有7坪土地，然後用其土地來興建社會住宅，「你會支持這樣的修法嗎？」

苗栗政府2006年起徵收農地，採區段徵收，總面積約154.13公頃，區段徵收面積約136公頃，為新竹科學園區第四期的嶄新擴建土地，2010 年6月9日政府動用警力、怪手，封路，開始整地，大埔農自行籌錢北上到總統府前陳情。8月3日大埔自救會成員73歲朱馮敏不滿政府強徵農地，喝農藥輕生。

2012年位於徵收區隔壁住宅區也開始區段徵收，其中一戶張藥房被縣政府指控為「死亡角地」，2013年苗栗縣政府再度發文給4名拆遷住戶，限期7月5日前自行拆遷，否則強制拆除。9月18日張森文失蹤，搜救人員最後在附近排水溝渠找到他，經檢方檢驗死因為溺斃，結案為自殺。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

區段徵收 住宅法 大埔 張藥房

延伸閱讀

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

別住了！母指控已成年兒啃老還圖謀房產 嘉義法院判遷出房屋

台南來亞大樓市府將強制拆除 所有權人不甘財產被剝奪提告遭駁回

注意！天冷磁磚易剝落 大樓外牆未維護最高可罰30萬

相關新聞

鄭麗文提兩岸和平框架 規畫上半年出訪「先陸後美」

兩岸交流合作前瞻論壇下周在北京登場，外界關注「鄭習會」進度，國民黨主席鄭麗文昨天接受專訪表示，出訪規畫「先陸後美」，她也...

新聞眼／鄭麗文提兩岸和平框架 出訪「先陸後美」管控風險

國民黨主席鄭麗文揭示「先陸後美」的出訪規畫，並提出「兩岸和平框架」構想。此時表態，不僅是為鄭習會預留空間，更為接下來的訪美埋伏筆。

「賴神鬥老柯」 第二回合將登場 蔡其昌將和柯建銘爭總召

民進黨立院黨團改組在即，民進黨團總召柯建銘「保衛戰」再起，立法院前副院長、民進黨立委蔡其昌昨天表態將登記，雖未明確說明參選位置，但派系人士認為，蔡其昌就是要和柯建銘競爭下屆總召，背後少不了賴清德總統的意思，「賴神鬥老柯」第二回合將登場。

冷眼集／綠營換黨鞭能朝野和解？恐畫錯重點

民進黨立委蔡其昌將挑戰「萬年總召」柯建銘，背後有賴清德總統對中生代承擔國會議事攻防重任的期許，也有提升綠營「形象工程」的盤算。然而，接下來是透過協調或零和式票選產生新黨鞭，是一大挑戰，此外不論是「蔡總召」或「柯總召」出線，如何在朝小野大生態中與在野黨良性互動，更是綠營最重要的課題。

憂大埔張藥房翻版 徐世榮：修住宅法剝奪極小面積所有權人權益

今天是立法院會本會期最後一次院會，外界預期將上演「法案清倉」表決大戰，包括黨產條例、衛星廣電法、住宅法等案法案都可望闖關...

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰無保護徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分成順利完成挑戰，隨著全球轉播，台灣也再次吸引全球目光，但不少綠營政客、側翼又趁此時帶起風向，認為台北101應該正名為「台灣101」，民進黨政府的「改名癖」又發作，說白了就是意識型態作祟，不想讓台北市獨享光環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。