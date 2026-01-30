憂大埔張藥房翻版 徐世榮：修住宅法剝奪極小面積所有權人權益

今天是立法院會本會期最後一次院會，外界預期將上演「法案清倉」表決大戰，包括黨產條例、衛星廣電法、住宅法等案法案都可望闖關通過。其中住宅法部分，政大地政系兼任教授徐世榮舉例大埔事件張藥房，質疑大家支持住宅法第19條修法是用區段徵收，來剝奪擁有極小面積土地所有權人權益，來興建社宅？

徐世榮在臉書發文表示，想請問大家，如果你知道立院住宅法第19條的修法內容，是要用區段徵收來剝奪像張藥房主人張森文一樣，僅擁有極小面積土地所有權人的權益，張大哥只擁有7坪土地，然後用其土地來興建社會住宅，「你會支持這樣的修法嗎？」

苗栗政府2006年起徵收農地，採區段徵收，總面積約154.13公頃，區段徵收面積約136公頃，為新竹科學園區第四期的嶄新擴建土地，2010 年6月9日政府動用警力、怪手，封路，開始整地，大埔農自行籌錢北上到總統府前陳情。8月3日大埔自救會成員73歲朱馮敏不滿政府強徵農地，喝農藥輕生。

2012年位於徵收區隔壁住宅區也開始區段徵收，其中一戶張藥房被縣政府指控為「死亡角地」，2013年苗栗縣政府再度發文給4名拆遷住戶，限期7月5日前自行拆遷，否則強制拆除。9月18日張森文失蹤，搜救人員最後在附近排水溝渠找到他，經檢方檢驗死因為溺斃，結案為自殺。

