立院今本會期最終日 法案清倉朝野大戰

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰蔡晉宇鄭媁／台北報導
立法院今將上演法案清倉表決大戰。 圖／聯合報系資料照片
立法院今將上演法案清倉表決大戰。 圖／聯合報系資料照片

立法院本會期今天是最後一天，朝野預料將上演法案清倉表決大戰。據了解，國民黨團擬三讀闖關被稱為搶救救國團的「不當黨產條例」修正草案、中天條款「衛星廣播電視法」草案、被質疑恐替立委除罪化的「立法院組織法」修正案等六案。

國民黨團書記長羅智強昨受訪僅強調，最終會推出哪些法案，要等到今天早上才會知道最後的決定。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱昨喊話勿闖關惡法。

據了解，藍營擬闖關不當黨產條例草案、建立助理費制度草案、衛星廣播電視法草案外，防止斷藥危機的「藥事法」修正案、選前禁發民調縮短為三天的「選罷法」草案，以及攸關婚育宅比例的「住宅法」修正草案也納入闖關清單，估計一共六案。

立法院司法及法制委員會昨針對國民黨立委牛煦庭提出的立法院組織法修正案，召集朝野協商。牛煦庭為杜絕替立委除罪爭議，因此昨提出修正動議增訂「日出條款」，法條由下一屆立委開始適用。民進黨立委陳培瑜批評，藍白今天不要又拿出黑箱版本表決。

國民黨團今日擬闖關不當黨產條例草案，立法院長韓國瑜昨召集協商，請大家還救國團公道。鍾佳濱反嗆，不要糟蹋曾參加救國團公益的人，不能以此漂白救國團是國民黨附隨組織歷史事實。

立法院 法案 韓國瑜 國民黨 民進黨 朝野協商 救國團 藍白 羅智強 住宅法

立院今本會期最終日 法案清倉朝野大戰

