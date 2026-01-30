聽新聞
藍白合…柯文哲籲分工 鄭麗文指合作穩定
民眾黨創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長，外界關注其有意重掌黨內大權。柯文哲昨天表示，本來就想開辦台灣的「松下政經塾」，幫助民眾黨招募黨員，民眾黨有他和現任黨主席黃國昌兩個太陽分工合作，相同概念也適用藍白合作。
柯文哲說，比起「藍白合」，更重要的概念是「藍白分」，也就是藍白兩黨分工合作，每個人都做擅長且喜歡的事情就好。
媒體詢問，「藍白分」是否有可能從分工合作變成分手，柯文哲笑說「世界上什麼事情都有」，看起來藍營朋友都很玻璃心，綠營則是見獵心喜。
國民黨主席鄭麗文昨接受ＴＶＢＳ少康戰情室專訪表示，藍白合作非常穩定；柯文哲這段時間被關在牢裡，對藍白合作經驗還停留在二○二四年大選，難免比較負面，但柯至少對國民黨沒有口出惡言，尤其和黃國昌團隊溝通後，柯感受到氣氛和主客觀環境已經不同。
鄭麗文表示，不是藍營玻璃心，很多人支持藍白合，但也有人擔心國民黨被騙，但她請大家放心。
