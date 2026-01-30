聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／鄭麗文提兩岸和平框架 出訪「先陸後美」管控風險

聯合報／ 本報記者鄭媁
國民黨主席鄭麗文昨接受趙少康專訪，提出「兩岸和平框架」概念。 圖/截自少康戰情室YT
國民黨主席鄭麗文昨接受趙少康專訪，提出「兩岸和平框架」概念。 圖/截自少康戰情室YT

國民黨主席鄭麗文揭示「先陸後美」的出訪規畫，並提出「兩岸和平框架」構想。此時表態，不僅是為鄭習會預留空間，更為接下來的訪美埋伏筆。

鄭麗文出招顯然經過設計。中斷九年後首度恢復的國共交流，本身即具有象徵意義，此時提出願景，既可為訪陸行定調，也為鄭習會預留政策討論空間。先陸後美的順序安排，表面上呼應當前國際領袖爭相與北京對話的趨勢，實則更像是為後續訪美作準備；鄭麗文或許認為，唯有先在兩岸關係取得進展或共識，才能在華府獲得更多談判籌碼。

至於和平框架實質內涵為何，尚未可知，但鄭麗文稱「不因政黨輪替而改變」、「獲得國際社會支持」，透露出其設想可能超越傳統國共平台雙邊機制的企圖心。

然而，現實是九二共識論述未獲民進黨政府承認，還被執政黨設定為「九二共識，一中原則」，這點已讓國民黨在兩岸議題舉步維艱。現在出現新的和平框架構想，萬一被民進黨搶先設定議程、掌握話語權，在接下來的地方及總統大選，國民黨恐陷入被動。從國民黨怒告媒體所謂國共論壇交換說就可知，認知攻防戰早已開打。

此外，先陸後美的順序，可能引發華府對國民黨立場的疑慮。作為首位先訪陸、再訪美的國民黨主席，從兩岸政策、軍購預算，到現在的她心中的和平框架，鄭麗文一舉一動牽動美中台三方思考，也需要精準傳遞訊息以管控風險。

鄭麗文 鄭習會 國民黨 和平框架 訪美 國共論壇 美中台 九二共識 兩岸和平 華府

延伸閱讀

鄭麗文提兩岸和平框架 規畫上半年出訪「先陸後美」

鄭麗文稱大陸是親人 林濁水酸：不放棄對台動武算親人？

不滿鄭麗文「美國曾是恩人」說 張亞中譴責：膚淺又危險

國民黨新北市長人選難產 鄭麗文否決「逕自徵召」 有信心農曆年前落幕

相關新聞

鄭麗文提兩岸和平框架 規畫上半年出訪「先陸後美」

兩岸交流合作前瞻論壇下周在北京登場，外界關注「鄭習會」進度，國民黨主席鄭麗文昨天接受專訪表示，出訪規畫「先陸後美」，她也...

立院今本會期最終日 法案清倉朝野大戰

立法院本會期今天是最後一天，朝野預料將上演法案清倉表決大戰。據了解，國民黨團擬三讀闖關被稱為搶救救國團的「不當黨產條例」修正草案、中天條款「衛星廣播電視法」草案、被質疑恐替立委除罪化的「立法院組織法」修正案等六案。

藍白合…柯文哲籲分工 鄭麗文指合作穩定

民眾黨創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長，外界關注其有意重掌黨內大權。柯文哲昨天表示，本來就想開辦台灣的「松下政經塾」，幫助民眾黨招募黨員，民眾黨有他和現任黨主席黃國昌兩個太陽分工合作，相同概念也適用藍白合作。

新聞眼／鄭麗文提兩岸和平框架 出訪「先陸後美」管控風險

國民黨主席鄭麗文揭示「先陸後美」的出訪規畫，並提出「兩岸和平框架」構想。此時表態，不僅是為鄭習會預留空間，更為接下來的訪美埋伏筆。

鄭麗文提和平框架 藍委：兩岸更多接觸、化解敵意

國民黨主席鄭麗文在專訪透露上半年先訪陸、二○二八年執政後推「兩岸和平框架」。國民黨立委李彥秀說，鄭麗文意思非常清楚，兩岸應有更多的接觸、化解敵意；民進黨立委吳思瑤質疑，鄭麗文現在為了「鄭習會」，可能要台灣付出代價。

冷眼集／綠營換黨鞭能朝野和解？恐畫錯重點

民進黨立委蔡其昌將挑戰「萬年總召」柯建銘，背後有賴清德總統對中生代承擔國會議事攻防重任的期許，也有提升綠營「形象工程」的盤算。然而，接下來是透過協調或零和式票選產生新黨鞭，是一大挑戰，此外不論是「蔡總召」或「柯總召」出線，如何在朝小野大生態中與在野黨良性互動，更是綠營最重要的課題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。