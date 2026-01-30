聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／綠營換黨鞭能朝野和解？恐畫錯重點

聯合報／ 本報記者周佑政
柯建銘（左）被稱為民進黨立院黨團的萬年總召。 圖／聯合報系資料照片
柯建銘（左）被稱為民進黨立院黨團的萬年總召。 圖／聯合報系資料照片

民進黨立委蔡其昌將挑戰「萬年總召柯建銘，背後有賴清德總統對中生代承擔國會議事攻防重任的期許，也有提升綠營「形象工程」的盤算。然而，接下來是透過協調或零和式票選產生新黨鞭，是一大挑戰，此外不論是「蔡總召」或「柯總召」出線，如何在朝小野大生態中與在野黨良性互動，更是綠營最重要的課題。

一場大罷免、大失敗，讓少數執政的民進黨施政困境雪上加霜，更掀起綠營內部「倒柯」的政治風暴。柯建銘雖然挺過去年黨內的逼退危機，但與賴總統的信任關係已難同日而語。蔡其昌出馬挑戰柯建銘，有黨團成員的期待，賴意志與勸進，更是蔡其昌點頭的關鍵。

黨內盼蔡其昌承擔重任，一方面是對柯建銘領導的「堅壁清野」路線，出現雜音；另一方面，蔡其昌擔任中華職棒聯盟會長，勇於任事與改革，中華隊在世界十二強棒球賽奪冠後，帶動新一波職棒熱潮，「蔡會長」聲勢如日中天，若蔡其昌擔任民進黨團總召，對綠營形象、吸引新的支持族群也有助益。

蔡其昌表態登記參選，柯建銘僅表示，「按程序走，先協商。不要急，還早。」依慣例，民進黨團內部將先協調，若協調不成最終才會由黨團成員票選；蔡其昌選擇挺身挑戰總召大位，背後除了執政高層支持，其隸屬的新潮流當然也經過「精算」，一旦最終透過票選，蔡出線可能性很高。

只不過，柯建銘老臣謀國，更是立法院「百科全書」，過去廿多年來，持續在第一線帶領立委作戰，對民進黨有巨大貢獻。如今民進黨團希望世代交替，但如何溝通、協調，甚至說服柯建銘，是綠營內部首要之務；若最終由蔡其昌出線，柯建銘接下來的「角色」為何，更是賴清德與黨內必須深思的課題。

比起綠營內部的權力競逐，執政黨更該著眼外部挑戰，賴總統就任以來，朝野惡鬥不休，黨團總召雖然是執政團隊重要成員，但朝野能否和解，關鍵仍在主政者及府院黨的整體態度。民進黨如果對抗性格不改，就算換了新黨鞭，要解開當前的政治僵局，依舊不樂觀。

柯建銘 民進黨團 蔡其昌 總召 賴清德 朝小野大 大罷免 新潮流 綠營 朝野

延伸閱讀

民進黨立院黨團三長改選 蔡其昌正式表態登記挑戰柯建銘

蔡其昌要選總召…柯建銘：還早不要急 照著程序走

蔡其昌傳登記參選總召 柯建銘：照程序來還早

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

相關新聞

高雄幫蔡長展接國土署長 劉世芳曝陳其邁答應借將只要求「這件事」

內政部國土署今下午舉辦署長交接及宣誓典禮，新任署長由內政部參事蔡長展接任，內政部長劉世芳布達及監誓。劉世芳表示，期許在蔡...

鄭麗文提和平框架 藍委：兩岸更多接觸、化解敵意

國民黨主席鄭麗文在專訪透露上半年先訪陸、二○二八年執政後推「兩岸和平框架」。國民黨立委李彥秀說，鄭麗文意思非常清楚，兩岸應有更多的接觸、化解敵意；民進黨立委吳思瑤質疑，鄭麗文現在為了「鄭習會」，可能要台灣付出代價。

冷眼集／綠營換黨鞭能朝野和解？恐畫錯重點

民進黨立委蔡其昌將挑戰「萬年總召」柯建銘，背後有賴清德總統對中生代承擔國會議事攻防重任的期許，也有提升綠營「形象工程」的盤算。然而，接下來是透過協調或零和式票選產生新黨鞭，是一大挑戰，此外不論是「蔡總召」或「柯總召」出線，如何在朝小野大生態中與在野黨良性互動，更是綠營最重要的課題。

「賴神鬥老柯」 第二回合將登場

民進黨立院黨團改組在即，民進黨團總召柯建銘「保衛戰」再起，立法院前副院長、民進黨立委蔡其昌昨天表態將登記，雖未明確說明參選位置，但派系人士認為，蔡其昌就是要和柯建銘競爭下屆總召，背後少不了賴清德總統的意思，「賴神鬥老柯」第二回合將登場。

鄭麗文提兩岸和平框架 規畫上半年出訪「先陸後美」

兩岸交流合作前瞻論壇下周在北京登場，外界關注「鄭習會」進度，國民黨主席鄭麗文昨天接受專訪表示，出訪規畫「先陸後美」，她也...

遭指反對高鐵延伸宜蘭沒依據 張景森要陳世凱當他臉友「隨時可拜訪」

行政院前政務委員張景森反對高鐵延伸宜蘭，交通部長陳世凱質疑張反對的依據有誤，且交通有專業討論和評估，政府不會亂花錢。張景...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。