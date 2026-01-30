鄭麗文提兩岸和平框架 規畫上半年出訪「先陸後美」

兩岸交流合作前瞻論壇下周在北京登場，外界關注「鄭習會」進度，國民黨主席鄭麗文昨天接受專訪表示，出訪規畫「先陸後美」，她也提及「兩岸和平框架」概念，讓軍事衝突大幅下降，避免兩岸情勢因政黨輪替而改變，但要等國民黨重返執政後推動。

鄭麗文在ＴＶＢＳ少康戰情室首度提到，兩岸如果能有不一樣的「和平框架」的發展可能，未來兩岸交流合作，就不會把兩岸軍事衝突一再提上隨即來臨的議程，軍事衝突也會因此大幅下降。

和平架構 還有很多工作等待對接

不過，鄭麗文也說，建立和平穩定的交流架構後，後續還有很多工作要對接，這都要等國民黨重返執政後推動。

鄭麗文指出，兩岸局勢兵凶戰危，賴清德總統也悲觀表示，二○二七年兩岸不排除軍事衝突。事實上，對岸對民進黨政府不抱期待，甚至對國民黨也不一定抱期待，這不是好現象。一旦中共在台灣內部沒有對話的對象，只好採取對台灣不利、不尊重台灣意願的手法來處理台灣問題；因此，兩岸若中斷所有對話交流空間，後果不堪設想。

兩岸關係 不因台灣政黨輪替改變

鄭麗文表示，中共組織體系龐大，政策不可能一朝一夕改變，就算二○二八年國民黨執政，對岸也會擔心釋出所有善意後，卻又變成民進黨重新執政。她認為，兩岸和平不是只有兩岸的事情，是全球的事，有了國際社會的支持，兩岸就能維持永續存在的和平關係，不會因台灣政黨輪替有所改變。

至於「鄭習會」安排進度，鄭麗文明確表示「先陸後美」，指美國總統川普在內的世界領袖都積極希望和中國大陸國家主席習近平見面，這是國家戰略思考；就國民黨而言，人力和資源有限，下半年要全力投入輔選難以分心，所以才希望所有國際訪問都在上半年。

國共對接 感謝副主席張榮恭牽線

主持人趙少康問，中共有自己的邏輯思維，訪陸後希望達成什麼？鄭麗文認為，兩岸會有不一樣的空間出現。國共論壇停辦九年後重啟，鄭麗文說，自己也很驚訝，這可能與歷任黨主席的態度有關。

鄭麗文說，這次國共重新對接，要感謝副主席張榮恭從中牽線溝通，才能讓國共雙方無縫接軌，從連戰、馬英九、吳伯雄等歷任主席，張榮恭一直負責兩岸事務，甚至國台辦近年來換了很多新人，張榮恭也提供過去經驗，讓大家快速進入狀況。

鄭麗文說，兩岸智庫交流，是她當選主席後就開始籌畫，副主席蕭旭岑、張榮恭先後到對岸見國台辦主任宋濤，但兩人當時都不是專程去，而是在她選主席前就排好的行程。選完後兩人身分變為副主席，對岸也趕快安排與宋濤見面，針對論壇交換意見與期待，最後很快執行、落實，過程不到三個月的時間。

外媒專訪 鄭盼獲習近平公開承諾

此外，英國經濟學人雜誌廿九日刊出鄭麗文專訪，鄭麗文也說，希望今年上半年訪問大陸，會晤大陸國家主席習近平。她與習近平會面時，主要目標是獲得明確公開承諾，就是雙方都應致力維護和平，並體認到戰爭將會帶來「無法想像的災難性後果」。至於能否信任習近平，鄭麗文說，中國為了避免傷害國際形象，必須信守承諾，「信用至關重要」。