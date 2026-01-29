快訊

遭指反對高鐵延伸宜蘭沒依據 張景森要陳世凱當他臉友「隨時可拜訪」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前行政院政務委員張景森。記者曾吉松／攝影
前行政院政務委員張景森。記者曾吉松／攝影

行政院前政務委員張景森反對高鐵延伸宜蘭，交通部長陳世凱質疑張反對的依據有誤，且交通有專業討論和評估，政府不會亂花錢。張景森晚間發布臉書，說明經費、區域距離的依據，他打趣稱，期待陳世凱趕快追蹤他臉書，成為他第5000名臉友，若陳邀請，他也樂意前往拜訪，提供意見。

高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，近日張景森質疑此案是「史詩級錯誤」，北宜間僅4、50公里，不適合長途運具，砸4000億元興建卻難以獲得預期效益；不過，陳世凱說，張的數據有誤， 如工程經費是3500多億元、全長是60公里，他認為交通是很專業的討論跟評估， 政府不會亂花錢。

對此，張景森火速在臉書提出兩點說明，針對4000億元，他很明確引用高鐵官方推估的3521億元，而未來經費推估是依照工程會主委、行政院政務委員陳金德的估算，數字直接來源是陳金德，間接來源應該是交通部，不是他的推估。

他說，相信陳金德不可能無中生有，最可能的應該也是交通部給陳的數字。「我引用你的數字，你卻說我錯了」，而且把4000億講成3500億，會改變北宜高鐵是天文數字的事實嗎？

張景森續指，所謂「4、50公里」指得是台北到宜蘭的區域距離，而非北宜高鐵工程長度，就算區域距離改成60公里，他的論點依舊成立，60公里的距離根本就不應該採用高鐵系統。相反，他一再強調原來規劃的直線鐵路只有36公里，就是在批評現有路線捨直取彎，多了1、20公里，不是最佳方案。陳似乎還沒有了解到整個案子到底在吵什麼。

張景森說，他不怪陳世凱誤會他使用錯誤數字，主要原因陳已在立法院公開說明，因為陳還不是他臉友，沒看他的臉書文章，「期待部長趕快加入追蹤，成為我第5000名臉友。當然，只要部長邀請，我樂意去拜訪部長，提供意見」。

高鐵延伸宜蘭 張景森 陳世凱 北宜高鐵 立法院

