解決土方之亂！內政部：動員1.3萬輛車疏運、促地方鬆綁內土外運

營建剩餘土石方（土方）去化卡關，行政院29日拍板三項因應策略，從擴增去化量能、簡化運送流程到清運車輛GPS雙軌並行，盼加速疏解土方去化瓶頸。內政部表示，目前已開放台中港14公頃、台中港5公頃暫置，同時動員約1.3萬輛車投入載運，更將敦促地方修改自治條例，鬆綁內土得以跨區外運，以協助工程推進。

內政部國土署長蔡長展說明，土方處理原則可分為出土工地（A點）、中繼處理場（B點）、最終去化場（C點）三階段。多數工地土方夾雜鋼筋、碎磚等雜質，須先送至B點篩選分類後，再運往C點；但若土質單純、經專業判定符合規範，且地方自治條例允許，則可直接由A點送往C點，省去中繼轉運，來降低運輸負荷。

在暫置量能方面，蔡長展指出，港務公司已核准雙北市租用台北港14公頃暫置場，台中市亦申請擴增台中港5公頃，台南市也正積極規劃設置暫置場。中央同時輔導地方政府，針對可建築用地開放「異地暫置」，並協助地方土方業者媒合合適場址。不過，異地暫置仍須符合環保法規，落實必要防護措施，內政部也將請地方加速行政程序，兼顧工程需求與環境保護。

最終去化方面，蔡長展表示，台北港除原本收受公共工程土方外，近期也已開始接收民間工程土方；台中港作為長期處置場域，仍保有約100萬立方公尺的潛在量能，後續將依程序申請，目標於年底前到位。

在清運管理上，內政部長劉世芳指出，過去環境部管理營建廢棄物時，已透過砂石車與GPS系統進行追蹤，相關機制成熟，可直接延伸應用至營建剩餘土石方載運。為提高效率，相關車輛將以快速審查方式納管，目前合計可運用車輛約1.3萬輛，其中約六至七成砂石車已裝設GPS，有助於強化土方清運與載運的透明度與可控性。

此外，中央也同步啟動跨縣市制度盤點。劉世芳指出，部分地方自治條例仍規定「內土不得外運」，已不符當前工程實務與暫置需求。內政部將在短期內全面檢視22縣市相關規定，釐清需修正之處，並敦促地方政府盡速調整，以利跨區合作與政策推動。