快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

接任國土署長 蔡長展：目前土方議題是最大挑戰

中央社／ 台北29日電
新任國土署長蔡長展29日表示，目前最大挑戰就是土方議題，另老宅延壽、加速推動都更也是接下來施政重點。中央社
新任國土署長蔡長展29日表示，目前最大挑戰就是土方議題，另老宅延壽、加速推動都更也是接下來施政重點。中央社

內政部劉世芳今天宣布，具豐富水利經驗的內政部參事蔡長展將接任國土署長，為國土管理與保育努力。蔡長展表示，目前最大挑戰就是土方議題，另老宅延壽、加速推動都更也是接下來施政重點。

前國土署長吳欣修16日接任海委會常務副主任委員，國土署長職務隨後暫由副署長朱慶倫代理。

蔡長展原任高雄市政府水利局長，5日調任內政部參事，被外界視為是為接棒國土署長暖身。隨後國土署13日首度針對土方之亂舉行記者會說明時，蔡長展更與吳欣修同框回應媒體提問；在吳欣修赴海委會就任後，蔡長展更常現身各種土方協調會議，並親自與地方業者溝通。

劉世芳今天在內政部部務會報會後記者會表示，期許蔡長展領導超過1000人的國土署，繼續為國家的國土管理、國土保育與國土計畫一起努力。

針對是否向高雄市長陳其邁「借將」，劉世芳表示，不管是不是借將，蔡長展都是中華民國公務員，到國土署可以服務全國與國土管理相關的事務，非常合適，非常謝謝陳其邁願意幫忙，陳其邁只要求議會結束後才可以調動。

蔡長展說，國土署肩負國家重大政策發展，在吳欣修帶領下，在住宅、都更、都市計畫、建築法規、下水道建設、道路建設等都有很好成績，接下來在劉世芳領導下，他與國土署的優秀文官也會在現有基礎上繼續努力。

媒體詢問目前遭遇最大挑戰與未來推動業務重點。蔡長展表示，目前最大挑戰就是土方，他這幾周都在行政院、內政部、國土署開會，土方需要中央協助地方很多事，地方無法協調相關用地時，行政院顧問李孟諺幾乎1周開會4、5天，都在協調土方用地與去化等，國土署也積極與土方相關業者溝通，了解需求。

蔡長展說，未來還有老宅延壽等許多重大政策，希望未來國土署內可以一起討論、優化，讓政策貼近民眾實際需求；另也希望推動都更速度更快，社宅也要配合百萬戶租屋家庭支持計畫，許多政策也要視實際狀況再微調與精進。

根據國土署官網，蔡長展為國立成功大學土木工程學系博士，歷任高雄市政府工務局長、高雄市政府水利局長、內政部參事等。

國土署 內政部 劉世芳 行政院 陳其邁 都市計畫

延伸閱讀

高雄幫蔡長展接國土署長 劉世芳曝陳其邁答應借將只要求「這件事」

李貞秀遞補立委「未棄陸籍」…柯文哲批SOP不清楚 劉世芳：法律就是法律

國土署官網不藏了！ 新任署長確定是高雄幫蔡長展

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

相關新聞

蔡其昌要選總召…柯建銘：還早不要急 照著程序走

民進黨立院黨團幹部將改組，民進黨團總召柯建銘已表態會登記參選總召，民進黨立委蔡其昌今天也表示，在大家的勸進與鼓勵之下，他...

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

民進黨立院黨團幹部將改組，民進黨團總召柯建銘已表態會登記參選總召，民進黨立委蔡其昌今天也表示，在大家的勸進與鼓勵之下，他...

移工暴增、涉案數也創新高 蘇俊賓籲補足管理缺口

近5年全國移工人數由67萬人成長至86.6萬人，逃逸移工也從5.5萬增加到9.5萬人，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示...

接任國土署長 蔡長展：目前土方議題是最大挑戰

內政部長劉世芳今天宣布，具豐富水利經驗的內政部參事蔡長展將接任國土署長，為國土管理與保育努力。蔡長展表示，目前最大挑戰就...

高雄幫蔡長展接國土署長 劉世芳曝陳其邁答應借將只要求「這件事」

內政部國土署今下午舉辦署長交接及宣誓典禮，新任署長由內政部參事蔡長展接任，內政部長劉世芳布達及監誓。劉世芳表示，期許在蔡...

李貞秀遞補立委「未棄陸籍」…柯文哲批SOP不清楚 劉世芳：法律就是法律

陸配李貞秀2月1日將接任民眾黨不分區立委，民眾黨創黨主席柯文哲今批內政部及陸委會SOP講不清楚。內政部長劉世芳稍早表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。