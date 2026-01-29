高雄幫蔡長展接國土署長 劉世芳曝陳其邁答應借將只要求「這件事」
內政部國土署今下午舉辦署長交接及宣誓典禮，新任署長由內政部參事蔡長展接任，內政部長劉世芳布達及監誓。劉世芳表示，期許在蔡的領導下，國土署專業團隊結合AI與環保綠能等科技運用，成為捍衛國土安全守門員。至於向高雄市長陳其邁借將，劉說，陳只要求說議會結束才可以。
劉世芳表示，蔡長展為國立成功大學土木工程學系博士，歷任高雄市政府、工務局、水利局及本部等機關職務，服務期間帶領團隊以創新思維擘劃業務屢獲國家卓越建設獎、金擘獎等獎項肯定，期許在蔡署長領導下，國土管理署專業團隊不斷茁壯，結合AI與環保綠能等科技運用，成為捍衛國土安全守門員。
蔡長展指出，國土管理署在前署長吳欣修及行政團隊多年努力下，近年在住宅政策、都市更新及公共工程品質等方面成果豐碩，並屢獲金質獎、金安獎等獎項肯定，深獲各界認同。展望未來在劉部長領導下，與全體同仁攜手合作，持續推動百萬戶租屋家庭支持計畫、青年婚育協助專案（婚育宅）、社會住宅布建、都市更新、危老重建、老宅延壽、人本交通環境改善及智慧節能宜居環境建構等重要政策，同時因應氣候變遷、淨零碳排與大環境變化，檢視並精進相關法令制度，使政策更貼近實務需求，提升國土治理品質。
媒體問及是否向高雄市長陳其邁借將？劉世芳表示，不管是不是借將，蔡長展本來就是中華民國的公務員，她認為蔡到國土署可以服務全國所有跟國土管理相關的公共事務，其實非常合適，至於提出的時間，就是非常謝謝陳其邁願意幫忙，對方只要求說議會結束才可以，因此蔡長展在這之前是在內政部擔任參事。
