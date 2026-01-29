李貞秀遞補立委「未棄陸籍」…柯文哲批SOP不清楚 劉世芳：法律就是法律
陸配李貞秀2月1日將接任民眾黨不分區立委，民眾黨創黨主席柯文哲今批內政部及陸委會SOP講不清楚。內政部長劉世芳稍早表示，「法律就是法律，法律並非SOP」，放棄國籍是為了對中華民國政府表示效忠，避免產生忠誠度問題。
劉世芳今下午主持部務會報會後記者會，聯訪時被問及李貞秀國籍問題，戶政司長陳永智先解釋，根據國籍法規定，必須在就職、到職前辦理放棄外國籍，這個程序必須要做，如果沒有的話也不符合規定，昨天也有再次發函立法院。劉世芳補充，不是一年後，是就職前就要開始辦理，但給依法可以有一年時間完成辦理放棄手續。
對於柯文哲要求說清楚流程，劉世芳強調，法律就是法律，不是SOP，內政部主管的國籍法第20條寫得很清楚，在到職前就要提出放棄，但容許有一年時間完成放棄。就目前了解，中華人民共和國的官方網站上，本來就有「中華人民共和國有退籍證書」，所以要開始進行放棄申請是可以的。
劉世芳補充，國籍法適用所有外國國籍，像前立委李慶安為什麼取消立委跟議員資格？因為抵觸國籍法，有雙重國籍，所以按照這樣狀況，所謂放棄中華民國以外國籍是為了對中華民國主權政府表示效忠，雙重國籍會有忠誠度的問題，「所以不是SOP，是法律明確寫得非常清楚。」目前並不知道李貞秀是不是真的會宣示當選中華民國立法委員，但從公布開始的時候，就應該開始計算。
至於目前陸配從政有無拿到放棄中華人民共和國國籍的證明？劉世芳說，「目前沒有，但是目前也沒有人申請」，連申請都沒有申請，不能用戶籍代替國籍，兩邊法律概念不同。
媒體追問若立法院未解職會如何處理？陳永智說，依照國籍法第20條規定，就是由立法院做解職，立法院必須依照規定執行。劉世芳也補充，「法律不是立法院修的嗎？我們無法回答假設性問題。」
內政部補充，依國籍法第20條規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附予任用機關即立法院，倘未能提具相關證明應由立法院予以解職，昨天再次函請立法院秘書長於該院辦理立法委員就 (到）職時依國籍法第20條規定辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言