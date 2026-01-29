快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸配李貞秀將任立委 陸委會：未提放棄PRC國籍文件

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
李貞秀2月將接任民眾黨不分區立委，陸委會表示，到目前為止，政府並沒有收到李貞秀負氣中共國籍相關的申請文件。（記者廖士鋒／攝影）
李貞秀2月將接任民眾黨不分區立委，陸委會表示，到目前為止，政府並沒有收到李貞秀負氣中共國籍相關的申請文件。（記者廖士鋒／攝影）

陸配李貞秀即將就任民眾黨籍不分區立委，對於她的任職身分，政府一再要求她要提出放棄中共國籍的證明文件，而陸委會表示，《國籍法》規定很明確，到目前為止，政府並沒有收到李貞秀的申請文件，因為她到現在都沒有提出申請文件，所以「也不知道就職到底要怎麼處理」。

陸委會副主委梁文傑29日在記者會上回應李貞秀相關議題時說，對於所有國家，《國籍法》20條的規定是很明確的，就職之前要提出撤銷外國國籍的申請，然後就職1年內要處理完畢，至於怎麼提出申請，每個國家的規定不一樣，對岸的規定，「中國國籍法」規定要放棄國籍是要在中國國內向戶籍所在地公安局的出入境管理部門提出，如果人在國外，就向中國駐外使領館申請。

他說，「這個申請不是用嘴巴說」，因為公務機關要看所提出的申請文件，所以「任何人說我已經申請了，都不能夠用嘴巴講，而是要提出申請文件」，相關的事情其實內政部2009年馬政府時代就有解釋過，在就職之前就要提出申請，要提出證明文件。

梁文傑說，至於能不能夠申請得到、或者是申請要多久，那就是另外一個問題，不過他強調，目前政府並沒有收到李貞秀的申請文件，也就是她要申請取消「中華人民共和國國籍」的申請文件，她並沒有提出來給有關機關看過，至於接下來會怎麼發展，「因為她到現在都沒有提出來申請文件，所以我也不知道就職到底要怎麼處理」，法規要求就職前就要申請，「但目前都沒有」。

其後對於立法院若讓李貞秀就職有無違法疑慮？梁文傑指出，《國籍法》的主管機關不是陸委會，這是內政部，能不能就職也不是陸委會的權責範圍，「我剛剛只是向大家說明現在的相關規定」。

國籍法 李貞秀 陸委會

延伸閱讀

製「赴陸港澳通知書」給公務員簽署 陸委會：別再說不知道

陸批評台美關稅協議 陸委會：顧好你自己

台灣革命共產黨成立 陸委會：托派組織不太可能成為中共在地協力者

反滲透法發言惹議 梁文傑：中共善於隱蔽難找證據

相關新聞

蔡其昌要選總召…柯建銘：還早不要急 照著程序走

民進黨立院黨團幹部將改組，民進黨團總召柯建銘已表態會登記參選總召，民進黨立委蔡其昌今天也表示，在大家的勸進與鼓勵之下，他...

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

民進黨立院黨團幹部將改組，民進黨團總召柯建銘已表態會登記參選總召，民進黨立委蔡其昌今天也表示，在大家的勸進與鼓勵之下，他...

移工暴增、涉案數也創新高 蘇俊賓籲補足管理缺口

近5年全國移工人數由67萬人成長至86.6萬人，逃逸移工也從5.5萬增加到9.5萬人，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示...

接任國土署長 蔡長展：目前土方議題是最大挑戰

內政部長劉世芳今天宣布，具豐富水利經驗的內政部參事蔡長展將接任國土署長，為國土管理與保育努力。蔡長展表示，目前最大挑戰就...

高雄幫蔡長展接國土署長 劉世芳曝陳其邁答應借將只要求「這件事」

內政部國土署今下午舉辦署長交接及宣誓典禮，新任署長由內政部參事蔡長展接任，內政部長劉世芳布達及監誓。劉世芳表示，期許在蔡...

李貞秀遞補立委「未棄陸籍」…柯文哲批SOP不清楚 劉世芳：法律就是法律

陸配李貞秀2月1日將接任民眾黨不分區立委，民眾黨創黨主席柯文哲今批內政部及陸委會SOP講不清楚。內政部長劉世芳稍早表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。