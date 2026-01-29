快訊

民進黨立院黨團三長改選 蔡其昌正式表態登記挑戰柯建銘

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院前副院長蔡其昌今天也透過臉書正式宣布登記參選黨團總召職位。記者黑中亮／翻攝蔡其昌臉書

立法院第四會期即將於31日休會，民進黨立院黨團三長改選成為黨內焦點；現任總召柯建銘雖率先表態將登記參選連任，但呼聲極高的立法院前副院長蔡其昌今也透過臉書宣布登記參選，為這場立院黨團「領導權之爭」增添變數。蔡表示，如果有機會承擔，他期盼朝野的討論能回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

民進黨立法院黨團23日行文黨籍立委，徵詢參選黨團總召、幹事長和書記長「黨團三長」意願；已擔任總召25年的柯建銘率先表態「我會去登記」，尋求在即將啟動的第五會期繼續連任；而黨內呼聲高的蔡其昌上周受訪時曾兩度表示「讓我再想一想」，今天在臉書發文正式宣布登記參選。

一般認為，立法院隨著第四會期即將於1月底結束，第五會期的黨團三長改選也將隨之展開，民進黨團出現柯建銘與蔡其昌的競爭，將成為民進黨內部世代交替與權力結構調整的重要指標。

蔡其昌在臉書發文說，這段時間陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段多分擔一些責任。他表示，面對大家的勸進思考了很久，強調「我並不是一個習慣談論位置或角色的人」，並說「對我來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好。」

蔡其昌特別提到世代傳承的重要性，認為民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持都是重要資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量，「在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的」，同時提到柯建銘是黨內重要資產，顯示他對這位資深前輩的尊重。

蔡其昌也說，當前朝野確實緊繃,社會也承受極大的對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔，他期盼朝野的討論能回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

蔡其昌 民進黨 柯建銘 立法院

