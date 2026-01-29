柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

民進黨立院黨團幹部將改組，民進黨團總召柯建銘已表態會登記參選總召，民進黨立委蔡其昌今天也表示，在大家的勸進與鼓勵之下，他選擇站出來登記，這個決定不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓民進黨更團結、更有共識。

蔡其昌指出，這段時間陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段，多分擔一些責任，對每一份信任與期待他都放在心上，也心懷感謝。

蔡其昌說，他並不是一個習慣談論位置或角色的人，對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好，也正因如此，面對大家的勸進，他其實思考了很久的時間。

蔡其昌表示，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持，都是重要的資產；而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量，在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然，也值得珍惜的。

蔡其昌指出，無論結果如何，他都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行；對他來說，最重要的不是個人的角色，而是大家能不能一起把國家照顧好，把該做的事做好。

蔡其昌說，最後他也想藉這機會表達，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但他始終相信，立場可以不同，對國家的責任不該有距離，如果有機會承擔，他期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。