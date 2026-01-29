土方之亂延燒…內政部：27日行文各縣市 經認證可「A至C」加速土石方去化

為解決全台土方之亂，內政部今行政院會第3988次會議報告「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」規畫，部長劉世芳表示，目前已獲得多數縣市、業者認同，另內政部27日正式行文給各地方政府及副知相關公（協）會，經專業人員簽證，可透過「A至C」直送模式，加速土石方處理效率及去化。

劉世芳表示，為處理土方違規清運亂象，中央與地方早在2024年起進行相關政策檢討，及成立「營建產出物跨局處推動平台」，強化彼此的分工合作。同時借重GPS系統及電子聯單等科技，在今年正式實施「營建剩餘土石方全流向管理」新制。近期行政院及內政部共開10場溝通協調會議，三項配套已達共識，以有效追蹤土方流向及遏止不肖業者違法傾倒營建廢土與營建廢棄物之不法行為。

劉世芳指出，行政院已協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃及台南大學七股校區27公頃等處積極提供土石方暫置土地，另有關民間所提的建築基地或異地暫置部分，則可結合餘土計畫及建管程序，予以臨時暫置，在中央及地方的相互協助下，有效提升國內臨時暫置量能。

劉世芳表示，為簡化土石方運送機制及縮短處理時程，內政部已在1月27日正式行文給各地方政府及副知相關公（協）會，凡是可直接利用之土石方或未夾雜廢棄物等可直接利用的物料，經過專業人員簽證後，就可從營建工地直接交易至砂石碎解洗選場、水泥廠及預拌混凝土等工廠（場）或經地方政府核准需土工程處理，透過「A至C」直送模式，能加速土石方處理效率及去化。

另為提升清運量能，已依法修正「營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範」開放小貨車裝設GPS系統。

針對裝設GPS土方清運車進度，劉世芳補充，截至昨天為止兼採內政部及環境部GPS系統，與地方政府自建系統雙軌並行機制後，全國共1萬3832輛清運車輛可提供清運土石方，有助提升清運調度效率。

劉世芳表示，內政部會協同相關部會，並與各縣市政府、相關產業團體共同合作，務實面對營建剩餘土石方暫置及去化問題；也將請各縣市配合修正自治條例，納入三項策略配套措施，以符合營建剩餘土石方全流向管理的目標。