移工暴增、涉案數也創新高 蘇俊賓籲補足管理缺口

近5年全國移工人數由67萬人成長至86.6萬人，逃逸移工也從5.5萬增加到9.5萬人，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，今年1月上路的行政院「跨國勞動力精進方案」雖有助解決部分產業的人力需求，卻也加重基層輔導與管理負擔，呼籲中央補足外事警察與移民署人力，也應提前部署金融監管，避免移工人頭帳戶淪為詐騙工具。

行政院長卓榮泰回應，政府已就移工離境後帳戶與電信卡設有管制，也會請金管會與NCC等部會加強監管。

蘇俊賓表示，2021至去年全國移工人數已由67萬人成長至86.6萬人，逃逸移工也從5.5萬增加到9.5萬人，管理輔導配套措施和資源的投入卻沒有同步增加，缺口越來越大；另據統計，去年全國移工涉案人數1萬3056人，創下歷年新高，其中失聯移工3443人，若以涉案案件分析，近6成為詐欺案件。

蘇俊賓指出，移工涉及詐騙的案件，絕大多數來自於銀行的帳戶，被用來作為詐騙人頭帳戶。以桃園而言，去年桃園全部移工涉案人數906人，其中有9成屬於人頭帳戶類型，當中甚至7成是在移工離境後，帳戶才遭詐騙集團開始操作利用，詐騙集團甚至會技巧性地抓時間差，延後使用。

桃園失聯移工涉詐欺的案件數自2023年21件也攀升至2025年219件，顯示失聯移工的管理、國家金管與資訊管理單位的介入，還有基層的管理人力都有很大的缺口要補足。

蘇俊賓表示，面對移工人數逐年上升的趨勢，基層人員反應壓力確實增加，外事警察與移民署專勤隊人力仍然有缺口待補，以桃園為例，約14.6萬名移工僅配置51名外事警察，負荷比達1:3000；負責查緝的移民署專勤隊相關人力編制應有39人，但仍有16人缺額長年無法補足，這樣子的人力實在難以因應新型態詐騙快速演化的挑戰，這些都值得各單位審慎應對。