柯文哲「藍白分」…李彥秀：指分進合擊 分則兩害相信他有深刻感受

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（中）上午出席第五屆「眾智成城」博碩士論文獎啟動暨徵件記者會。記者林伯東／攝影
民眾黨前主席柯文哲今日出席公開活動，說出「藍白分」引發討論。國民黨立委李彥秀認為是指「分進合擊」，「合則兩利，分則兩害，更大的傷害是台灣的民主」，相信柯文哲一定有深刻的感受。

民眾黨主席黃國昌今布達一級主管人事命令，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長。柯文哲說，比起現在所謂的「藍白合」。更重要的概念是「藍白分」，意思就是雙方分工合作，大家都做擅長且喜歡的事情，「同樣的概念，也可以運用在我跟黃國昌的合作關係。」

針對「藍白分」是否有可能從分工合作變成分手，柯文哲說「世界上什麼事情都有」，看起來藍營朋友都很玻璃心，至於綠營朋友則是見獵心喜，同時也反嗆賴清德總統，藍白合不就是由他造成，「你把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後人家只好合作。」

李彥秀表示，柯文哲說的「藍白分」，過去兩年她在立法院的感受就是「目標一致，分進合擊」，國民黨與民眾黨站在在野的角度共同監督專斷傲慢的執政黨，共同守護台灣的民主與法制，但在許多法案上，兩黨也會有不同意見，也都保有政黨的主體性，例如人事同意權、普發現金等。

李彥秀說，國民黨與民眾黨不論是「議題合作」、「政黨合作」，已有相當默契與作為。大罷免時，小草的完全動員與支持，熱情程度完全不下於國民黨的支持者，更是國民黨31位區域立委與新竹市長高虹安最後能夠順利32比0的重要關鍵，現在國民黨與民眾黨的智庫更已經建立平台共推政策，「合則兩利，分則兩害，更大的傷害是台灣的民主」，相信柯文哲一定有深刻的感受，也是善意的提醒，更是策略的運用。

李彥秀指出，「方向明確，保持彈性，創造聲量」現階段對民眾黨或是柯文哲而言，是最有利的作法。當然，「選舉合作」是政黨合作的深水區，合作除了誠意與善意外，更應該有制度性的協商討論機制，柯文哲出任國家治理學院院長，相信兩黨的智庫合作，就是更直接更緊密的平台。

國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
